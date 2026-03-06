Quanto custa a Zapping em 2026? Preços, planos e canais disponíveis

- Publicidade -

A Zapping é uma plataforma de TV ao vivo pela internet que permite assistir a mais de 110 canais em HD, sem antena, cabos ou instalação técnica. O serviço funciona via aplicativo e pode ser acessado em Smart TVs, celular, tablet e dispositivos de streaming.

Em 2026, a Zapping oferece dois pacotes principais e a possibilidade de contratar canais adicionais como Premiere, Telecine e Combate. Veja abaixo quanto custa e o que está incluído.

Quais são os planos da Zapping?

Pacote Lite Plus

R$ 14,90 no primeiro mês

Depois, R$ 19,90 por mês

Inclui:

50 canais ao vivo

TV Globo incluída

Canais abertos como SBT, Record, RedeTV! e Band

Canais de música segmentados por gênero

É o plano mais acessível da plataforma, indicado para quem quer TV aberta e uma grade básica de canais pagos via internet.

Pacote Full

R$ 79,90 no primeiro mês

Depois, R$ 89,90 por mês

Inclui:

Mais de 110 canais ao vivo

TV Globo

Canais esportivos como SporTV, ESPN, XSports, NSports

Canais diversos como Multishow, Megapix, AMC, USA, Discovery, CNN Brasil e mais

É o plano mais robusto da Zapping, voltado para quem quer uma experiência próxima à TV por assinatura tradicional, mas sem contrato de fidelidade.

Canais adicionais: quanto custam?

Após assinar um dos pacotes principais, é possível incluir canais extras mensalmente, com ativação automática e cancelamento a qualquer momento.

SportyNet+

R$ 29,90/mês

Jogos ao vivo da Série B e C do Brasileirão, além de conteúdos regionais

Telecine

R$ 29,90/mês

Inclui os 6 canais Telecine, com estreias e sucessos do cinema

Combate

R$ 34,90/mês

Canal dedicado às artes marciais e eventos de luta

Premiere

R$ 59,90/mês

Inclui 8 canais Premiere, com ampla cobertura do futebol nacional

Canais Adultos

R$ 39,90/mês

Pacote com Playboy TV, Venus, Sextreme e Sexy Hot

Onde assistir à Zapping?

A Zapping é compatível com Smart TVs LG, Samsung e Android TV, Apple TV, Roku, Chromecast, Fire TV Stick, Android TV Box, Celulares e tablets (iOS e Android) e via Navegador web.

É possível registrar até 5 dispositivos por conta e assistir em até 3 telas simultâneas, inclusive em até duas redes de internet diferentes.

A Zapping é legal e segura?

Sim, a Zapping opera com acordos oficiais com os canais transmitidos e não é um serviço de IPTV pirata. As transações são feitas por meios criptografados e não há armazenamento de dados de pagamento.

Vale a pena assinar a Zapping em 2026?

A Zapping surge como boa alternativa às operadoras tradicionais, oferecendo TV ao vivo via internet, sem contrato e com liberdade de cancelamento. E todos os planos contam com recursos como Replay de 7 Dias, Modo Turbo (para diminuir consideravelmente o indesejado “delay” em transmissões de futebol, por exemplo), entre outros.

Em relação aos pacotes, depende do seu uso. O plano Lite Plus atende quem quer receber canais básicos com qualidade, por um preço mais baixo. Já o pacote Full entrega uma grade mais completa e próxima da TV por assinatura, incluindo esportes, infantis, séries, filmes e entretenimento.