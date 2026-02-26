Quanto custa a SKY+ em 2026? Veja planos, preços e onde assistir

A SKY+ é a plataforma de streaming da SKY que combina TV ao vivo via internet, filmes e séries sob demanda e pacotes com outros serviços de streaming, sem antena ou instalação técnica. O acesso é feito exclusivamente online, pelo aplicativo.
Em 2026, o serviço oferece cinco planos diferentes, com preços que partem de R$ 49,95 por mês e podem chegar a R$ 499,90 mensais (no caso da opção anual voltada ao futebol brasileiro). A seguir, detalhamos o que cada plano inclui, com preços atualizados até fevereiro de 2026.
O que é a SKY+ e como funciona?
A SKY+ funciona como uma TV por assinatura via internet. O assinante tem acesso a:
-
Mais de 90 canais ao vivo (dependendo do plano)- Publicidade -
-
Conteúdos sob demanda
-
Até 3 telas simultâneas
-
Até 5 dispositivos logados
-
Cancelamento sem fidelidade
Planos SKY+: preços e diferenças
SKY+ Streamings
De R$ 99,90 por R$ 49,95/mês
Plano focado em plataformas digitais. Inclui:
-
Amazon Prime
-
Paramount+
-
Telecine
-
Disney+ Premium
-
14 canais abertos ao vivo
-
Conteúdo sob demanda
Indicado para quem prioriza filmes e séries.
SKY+ Canais e Streamings II
De R$ 99,90 por R$ 49,95/mês
Combina streaming com TV ao vivo. Inclui:
-
Mais de 90 canais ao vivo (SporTV, ESPN, TNT, Cartoon Network e outros)
-
Amazon Prime
-
Paramount+
-
Biblioteca sob demanda
-
Até 3 acessos simultâneos
É a opção intermediária entre TV tradicional e streaming.
SKY+ Futebol
De R$ 149,90 por R$ 74,95/mês
Voltado ao público esportivo. Inclui:
-
Amazon Prime
-
Disney+ Premium
-
Paramount+
-
SportyNet+
-
Premiere
-
14 canais ao vivo
Ideal para quem quer acompanhar campeonatos nacionais e internacionais.
SKY+ Canais e Futebol
De R$ 219,90 por R$ 109,95/mês
Plano mais completo para fãs de esporte. Inclui:
-
91 canais ao vivo
-
Amazon Prime
-
Disney+ Premium
-
Paramount+
-
SportyNet+
-
Premiere
-
Conteúdo sob demanda
É o pacote mais robusto na modalidade mensal.
SKY+ Futebol Brasileiro Anual
R$ 499,90 por mês
Para quem quer garantir futebol o ano inteiro. Inclui:
-
Amazon Prime
-
Premiere
-
14 canais ao vivo
-
Atenção: Aqui, neste plano, a renovação acontece apenas após 12 meses
Onde assistir à SKY+?
A SKY+ pode ser acessada em qualquer lugar do Brasil, desde que haja internet. O app está disponível para Android e iOS, Navegador web, Samsung Smart TV, LG Smart TV, Apple TV, Roku e Amazon Fire TV. Não há necessidade de antena, cabo ou equipamento adicional.
SKY+: vale a pena?
A proposta da SKY+ é reunir canais ao vivo, futebol e streamings em uma única assinatura, sem contrato de fidelidade. Para quem busca centralizar TV linear e plataformas digitais no mesmo login, o serviço surge como alternativa às operadoras tradicionais.
A escolha do plano depende do perfil:
-
Quem quer apenas streaming, pode optar pelo plano mais básico.
-
Quem acompanha futebol deve considerar os pacotes com Premiere.
-
Já para quem deseja uma experiência mais próxima da TV por assinatura, encontra nos planos com 90+ canais a opção mais completa.