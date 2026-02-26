Quanto custa a SKY+ em 2026? Veja planos, preços e onde assistir

- Publicidade -

A SKY+ é a plataforma de streaming da SKY que combina TV ao vivo via internet, filmes e séries sob demanda e pacotes com outros serviços de streaming, sem antena ou instalação técnica. O acesso é feito exclusivamente online, pelo aplicativo.

Em 2026, o serviço oferece cinco planos diferentes, com preços que partem de R$ 49,95 por mês e podem chegar a R$ 499,90 mensais (no caso da opção anual voltada ao futebol brasileiro). A seguir, detalhamos o que cada plano inclui, com preços atualizados até fevereiro de 2026.

Além da Tela está no WhatsApp! Entre em nosso canal e acompanhe as novidades em primeira mão. WhatsApp

O que é a SKY+ e como funciona?

A SKY+ funciona como uma TV por assinatura via internet. O assinante tem acesso a:

Mais de 90 canais ao vivo (dependendo do plano) - Publicidade -

Conteúdos sob demanda

Até 3 telas simultâneas

Até 5 dispositivos logados

Cancelamento sem fidelidade

Planos SKY+: preços e diferenças

SKY+ Streamings

De R$ 99,90 por R$ 49,95/mês

Plano focado em plataformas digitais. Inclui:

Amazon Prime

Paramount+

Telecine

Disney+ Premium

14 canais abertos ao vivo

Conteúdo sob demanda

Indicado para quem prioriza filmes e séries.

SKY+ Canais e Streamings II

De R$ 99,90 por R$ 49,95/mês

Combina streaming com TV ao vivo. Inclui:

Mais de 90 canais ao vivo (SporTV, ESPN, TNT, Cartoon Network e outros)

Amazon Prime

Paramount+

Biblioteca sob demanda

Até 3 acessos simultâneos

É a opção intermediária entre TV tradicional e streaming.

SKY+ Futebol

De R$ 149,90 por R$ 74,95/mês

Voltado ao público esportivo. Inclui:

Amazon Prime

Disney+ Premium

Paramount+

SportyNet+

Premiere

14 canais ao vivo

Ideal para quem quer acompanhar campeonatos nacionais e internacionais.

SKY+ Canais e Futebol

De R$ 219,90 por R$ 109,95/mês

Plano mais completo para fãs de esporte. Inclui:

91 canais ao vivo

Amazon Prime

Disney+ Premium

Paramount+

SportyNet+

Premiere

Conteúdo sob demanda

É o pacote mais robusto na modalidade mensal.

SKY+ Futebol Brasileiro Anual

R$ 499,90 por mês

Para quem quer garantir futebol o ano inteiro. Inclui:

Amazon Prime

Premiere

14 canais ao vivo

Atenção: Aqui, neste plano, a renovação acontece apenas após 12 meses

Onde assistir à SKY+?

A SKY+ pode ser acessada em qualquer lugar do Brasil, desde que haja internet. O app está disponível para Android e iOS, Navegador web, Samsung Smart TV, LG Smart TV, Apple TV, Roku e Amazon Fire TV. Não há necessidade de antena, cabo ou equipamento adicional.

SKY+: vale a pena?

A proposta da SKY+ é reunir canais ao vivo, futebol e streamings em uma única assinatura, sem contrato de fidelidade. Para quem busca centralizar TV linear e plataformas digitais no mesmo login, o serviço surge como alternativa às operadoras tradicionais.

A escolha do plano depende do perfil:

Quem quer apenas streaming, pode optar pelo plano mais básico.

Quem acompanha futebol deve considerar os pacotes com Premiere.

Já para quem deseja uma experiência mais próxima da TV por assinatura, encontra nos planos com 90+ canais a opção mais completa.