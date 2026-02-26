InícioStreaming

Quanto custa a SKY+ em 2026? Veja planos, preços e onde assistir

Serviço de streaming da SKY reúne canais ao vivo, Amazon Prime, Premiere e outros pacotes combinados

Por Guilherme Santos
A SKY+ é a plataforma de streaming da SKY que combina TV ao vivo via internet, filmes e séries sob demanda e pacotes com outros serviços de streaming, sem antena ou instalação técnica. O acesso é feito exclusivamente online, pelo aplicativo.

Em 2026, o serviço oferece cinco planos diferentes, com preços que partem de R$ 49,95 por mês e podem chegar a R$ 499,90 mensais (no caso da opção anual voltada ao futebol brasileiro). A seguir, detalhamos o que cada plano inclui, com preços atualizados até fevereiro de 2026.

O que é a SKY+ e como funciona?

A SKY+ funciona como uma TV por assinatura via internet. O assinante tem acesso a:

  • Mais de 90 canais ao vivo (dependendo do plano)

  • Conteúdos sob demanda

  • Até 3 telas simultâneas

  • Até 5 dispositivos logados

  • Cancelamento sem fidelidade

Planos SKY+: preços e diferenças

SKY+ Streamings

De R$ 99,90 por R$ 49,95/mês

Plano focado em plataformas digitais. Inclui:

  • Amazon Prime

  • Paramount+

  • Telecine

  • Disney+ Premium

  • 14 canais abertos ao vivo

  • Conteúdo sob demanda

Indicado para quem prioriza filmes e séries.

SKY+ Canais e Streamings II

De R$ 99,90 por R$ 49,95/mês

Combina streaming com TV ao vivo. Inclui:

  • Mais de 90 canais ao vivo (SporTV, ESPN, TNT, Cartoon Network e outros)

  • Amazon Prime

  • Paramount+

  • Biblioteca sob demanda

  • Até 3 acessos simultâneos

É a opção intermediária entre TV tradicional e streaming.

SKY+ Futebol

De R$ 149,90 por R$ 74,95/mês

Voltado ao público esportivo. Inclui:

  • Amazon Prime

  • Disney+ Premium

  • Paramount+

  • SportyNet+

  • Premiere

  • 14 canais ao vivo

Ideal para quem quer acompanhar campeonatos nacionais e internacionais.

SKY+ Canais e Futebol

De R$ 219,90 por R$ 109,95/mês

Plano mais completo para fãs de esporte. Inclui:

  • 91 canais ao vivo

  • Amazon Prime

  • Disney+ Premium

  • Paramount+

  • SportyNet+

  • Premiere

  • Conteúdo sob demanda

É o pacote mais robusto na modalidade mensal.

SKY+ Futebol Brasileiro Anual

R$ 499,90 por mês

Para quem quer garantir futebol o ano inteiro. Inclui:

  • Amazon Prime

  • Premiere

  • 14 canais ao vivo

  • Atenção: Aqui, neste plano, a renovação acontece apenas após 12 meses

Onde assistir à SKY+?

A SKY+ pode ser acessada em qualquer lugar do Brasil, desde que haja internet. O app está disponível para Android e iOS, Navegador web, Samsung Smart TV, LG Smart TV, Apple TV, Roku e Amazon Fire TV. Não há necessidade de antena, cabo ou equipamento adicional.

SKY+: vale a pena?

A proposta da SKY+ é reunir canais ao vivo, futebol e streamings em uma única assinatura, sem contrato de fidelidade. Para quem busca centralizar TV linear e plataformas digitais no mesmo login, o serviço surge como alternativa às operadoras tradicionais.

A escolha do plano depende do perfil:

  • Quem quer apenas streaming, pode optar pelo plano mais básico.

  • Quem acompanha futebol deve considerar os pacotes com Premiere.

  • Já para quem deseja uma experiência mais próxima da TV por assinatura, encontra nos planos com 90+ canais a opção mais completa.

