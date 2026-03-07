Quando estreia ‘Zootopia 2’ no Disney+? Animação ganha data no streaming

- Publicidade -

A aguardada animação “Zootopia 2” estreia no Disney+ no próximo dia 11 de março, levando para o streaming uma nova aventura protagonizada pelos policiais Judy Hopps e Nick Wilde. A sequência chega após um desempenho expressivo nos cinemas, onde se tornou um dos maiores sucessos da história da animação.

O filme conquistou o BAFTA de Melhor Animação e arrecadou cerca de US$ 1,85 bilhão em bilheteria mundial, tornando-se a produção animada da Motion Picture Association (MPA) de maior arrecadação global e ocupando posição entre as maiores bilheterias da história do cinema.

Além disso, o longa marcou mais um feito para o Walt Disney Animation Studios, sendo o quinto filme do estúdio a ultrapassar a marca de US$ 1 bilhão em bilheteria global.

Na nova história, os policiais novatos Judy Hopps (voz original de Ginnifer Goodwin) e Nick Wilde (voz de Jason Bateman) se envolvem em uma missão secreta que os leva a regiões pouco conhecidas da metrópole animal.

A trama começa quando Gary De’Snake (voz de Ke Huy Quan) chega a Zootopia e desencadeia uma série de acontecimentos que viram a cidade de cabeça para baixo. Para solucionar o mistério, Judy e Nick precisam se infiltrar em territórios inéditos da cidade, colocando à prova a parceria que construíram ao longo da franquia.

A estreia de Zootopia 2 amplia o universo da franquia que começou com “Zootopia: Essa Cidade é o Bicho” e foi expandida com a série “Zootopia+”. Segundo dados da própria Disney, as produções da franquia já somam mais de 805 milhões de horas assistidas globalmente no streaming, consolidando o universo de Zootopia como um dos mais populares do estúdio na plataforma.