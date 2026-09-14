Qual é o streaming que os usuários mais querem cancelar? Pesquisa traz resultado surpreendente

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A velocidade de crescimento de uma plataforma de streaming não garante, por si só, a fidelidade de seus assinantes. É o que revela um estudo recente conduzido pela empresa de marketing Searchbloom, que analisou o volume mensal de buscas nos Estados Unidos para entender quais plataformas lideram a lista de cancelamentos em relação ao número de novas assinaturas. O levantamento colocou o Paramount+ no topo das intenções de desistência, seguido de perto pelo Apple TV e pelo Disney+.

Para mapear o comportamento dos consumidores, a Searchbloom criou uma métrica chamada “participação de saída” (exit share), que calcula a porcentagem de buscas por cancelamento em relação ao total de pesquisas combinadas entre adesões e desistências. O Paramount+ registrou uma taxa de cancelamento de 17,9%, superando Apple TV (17,5%), Disney+ (17,3%) e Netflix (11,7%). O Hulu apareceu em quinto lugar com 10,0%, seguido pelo Peacock (8,9%), enquanto o HBO Max apresentou o menor índice de desistência, com apenas 5,2%.

A principal constatação da análise é que o preço da mensalidade quase não influencia a decisão de encerrar uma conta. Plataformas como Paramount+ e Netflix cobram valores idênticos nos Estados Unidos, mas o Paramount+ apresenta uma taxa de intenção de cancelamento significativamente maior. Por outro lado, o Apple TV+, que possui a mensalidade mais alta entre os analisados e não oferece plano com anúncios, ficou em segundo lugar no ranking de desistências. A conclusão dos analistas é direta: os assinantes não cancelam pelo preço, mas sim quando deixam de abrir o aplicativo no dia a dia.

Apesar da liderança na intenção de cancelamento, o Paramount+ continua somando milhões de novos usuários globais, impulsionado por ofertas agressivas de degustação e pela transmissão de eventos esportivos ao vivo. O fenômeno reflete o dinamismo do mercado atual, em que as portas de entrada e saída das plataformas permanecem igualmente movimentadas, mostrando que a retenção contínua de público se tornou o maior desafio das empresas de entretenimento digital.