Rapidinhas: A Fazenda 18 estreia, filme sobre Marília, Scooby-Doo muda e mais…

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Mais um domingo de Rapidinhas por aqui. Teve estreia de reality, clássico renovado, Maracanã lotado e até uma reviravolta na origem de um dos cães mais famosos da TV. Confira:

A Fazenda 18 abre as porteiras nesta segunda

A partir de 14 de setembro, a Record estreia a 18ª edição de “A Fazenda“, com Adriane Galisteu no comando pelo sexto ano seguido. Serão 22 participantes disputando R$ 2 milhões, mais R$ 500 mil distribuídos ao longo da temporada. A novidade da vez: quatro visitantes chegam de surpresa já na estreia e vão influenciar decisões do jogo antes de disputar, por voto do público, uma vaga fixa no confinamento.

Flamengo x Corinthians lota o Maracanã

A TV Globo transmite neste domingo (13), após o “Domingão com Huck“, o duelo entre o líder Flamengo e o Corinthians, com narração de Luis Roberto. O jogo também vai ao Premiere, à Ge TV e, mais cedo, o pay-per-view exibe com exclusividade Atlético-MG x Fluminense e Grêmio x Vasco. À noite, o sportv transmite Santos x Cruzeiro com sinal disponível em 4K.

Scooby-Doo vai virar cachorro de verdade em nova série da Netflix

A Netflix encerrou as gravações de “Scooby-Doo: A Origem“, série live-action que mostra o primeiro mistério resolvido pela futura Mistério S.A. — antes de Daphne, Salsicha, Velma, Fred e Scooby virarem a turma de detetives mais famosa do mundo. É a primeira vez na história da franquia que Scooby será retratado como um cão de verdade, e não com traços cartunescos.

Prime Video encerra gravações do filme sobre Marília Mendonça

Gravado em Goiânia e São Paulo, “Marília” é o segundo projeto do Prime Video dedicado à cantora, com estreia prevista para 2027 — depois da série documental “Marília Mendonça: Sentimento Louco”, que chega em 16 de outubro. A cantora Marina Versos foi escalada para viver Marília, com Hermila Guedes, Klara Castanho e Sophia Valverde no elenco.

Globoplay estreia novelinha sobre paranoia digital

“Amor sob Vigilância” chega ao Globoplay em 15 de setembro, com os sete primeiros capítulos liberados para não assinantes. A trama acompanha um casal cuja vida perfeita começa a ruir sob mensagens anônimas e boatos, em uma conspiração armada por três personagens que usam redes sociais e fake news como arma. Para a autora Ecila Pedroso, a proposta é justamente alertar sobre os exageros e riscos do universo digital.

Fantástico estreia série sobre edição genética

“Código da Vida“, nova série especial do “Fantástico“, estreia neste domingo (13) em quatro episódios, passando por centros de pesquisa no Brasil, nos EUA, na Europa e no Canadá para mostrar avanços na edição de DNA e os dilemas éticos envolvidos. O programa também traz entrevista de Alex Escobar a Maju Coutinho, na qual o jornalista fala sobre o diagnóstico de miastenia gravis, a cirurgia realizada em agosto e a expectativa de retorno à Globo.

Law & Order completa 35 anos

Criada por Dick Wolf, a série estreou na NBC em 13 de setembro de 1990 e se tornou uma das maiores franquias da TV americana, com 20 temporadas e retorno após 11 anos fora do ar. O formato que dividia cada episódio entre investigação e julgamento, somado ao icônico efeito sonoro “dun-dun”, virou referência do gênero policial.

Streaming já é quase metade do tempo de TV nos EUA

Segundo o relatório de julho da Nielsen, o streaming respondeu por 49% do tempo total de TV consumido nos Estados Unidos, contra 19,5% da TV aberta e 18,7% da TV paga. O YouTube lidera com 14,2%, seguido pela Netflix, com 7,8%. Com a compra da Roku pela Fox — dona do Tubi — anunciada recentemente, a soma das duas plataformas chegaria a 4,9%, colocando o novo conjunto em terceiro lugar entre os serviços de streaming, atrás apenas de YouTube e Netflix.

A&E investiga a seita Meninos de Deus em Culto à Personalidade

Estreia terça (15), às 21h10, o episódio sobre David Berg e a seita Meninos de Deus, dentro da série “Culto à Personalidade“, do A&E. A produção ouve sobreviventes e um ex-discípulo do líder, morto sem nunca ter respondido pelos abusos cometidos pelo grupo, fundado na Califórnia no fim dos anos 1970.

TV paga estagna em Portugal

Segundo a Anacom, a TV paga portuguesa fechou o segundo trimestre de 2026 com 4,7 milhões de assinantes, alta de apenas 0,3% em um ano — e queda de 0,2% na comparação trimestral. A fibra óptica segue como única tecnologia em crescimento, com 3,4 milhões de conexões, ainda que no ritmo mais lento desde 2007.

Alemanha prepara lançamento do DVB-I

A Alemanha planeja lançar ainda este ano o DVB-I, tecnologia que unifica em uma única lista de canais os serviços de TV aberta, cabo, satélite e streaming, sem exigir a abertura de aplicativos separados. Serviços como RTL+ e Joyn poderiam ser integrados à lista, mantendo as assinaturas já existentes dos usuários.

SES lança plataforma de orquestração de conteúdo

A SES apresentou o SES CORE, plataforma que unifica a gestão de transmissão via satélite, fibra e IP em uma única interface, com monitoramento em tempo real e automação de tarefas operacionais para emissoras e clientes de mídia.

Amazon Leo amplia contrato com a Arianespace

A Amazon adicionou seis novos lançamentos com foguetes Ariane 6 ao contrato com a Arianespace, elevando o total de 18 para 24 lançamentos contratados para a constelação Amazon Leo — reforçando o maior contrato comercial da história da empresa francesa.

Lifetime estreia suspense sobre luto e identidade

“O Garoto com o Rosto do Meu Filho” estreia neste domingo (13), às 22h, no Lifetime, dentro do Mês dos Grandes Escândalos. Italia Ricci vive uma mulher condenada pela morte do próprio bebê que, anos depois, encontra a foto de um menino idêntico ao filho — só que mais velho.

Dan Aykroyd retorna com nova temporada no History

A terceira temporada de “Inacreditável com Dan Aykroyd” estreia em 19 de setembro, às 21h25, com episódios organizados por temas como mistérios, sobrevivência e comportamento humano. O primeiro episódio, “Avistamentos Estranhos”, reúne relatos insólitos envolvendo animais e fenômenos inexplicados.

Roda Viva completa 40 anos debatendo os rumos do STF

Nesta segunda (14), às 22h, o Roda Viva recebe o professor da USP Conrado Hübner Mendes para discutir decisões monocráticas, transparência e os impactos institucionais das recentes movimentações do Supremo Tribunal Federal.

E você, ficou mais curioso com a estreia de A Fazenda 18 ou com a nova origem “real” de Scooby-Doo?