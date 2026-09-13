Onde assistir ‘The Walking Dead’ de graça no streaming?

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Para os fãs de ficção e séries de sobrevivência, maratonar uma das produções mais populares da história da televisão está fácil – e sem pesar no bolso. O canal oficial The Walking Dead by AMC transmite a saga de Rick Grimes e seu grupo contra o apocalipse zumbi durante 24 horas por dia, totalmente de graça e sem necessidade de assinatura.

A atração é transmitida no formato FAST (Free Ad-supported Streaming Television), permitindo que qualquer pessoa com uma Smart TV compatível ou celular assista aos episódios ao vivo.

Onde assistir ao canal ‘The Walking Dead by AMC’

O sinal em alta definição está disponível gratuitamente nas maiores plataformas de streaming do país. Veja onde sintonizar na sua TV ou dispositivo:

Samsung TV Plus: Canal 2001

LG Channels: Canal 160

Pluto TV: Seção de canais ao vivo

Como assistir sem pagar nada

Nas Smart TVs da Samsung e da LG, o canal já vem integrado nativamente ao sistema operacional do aparelho, ou seja, basta abrir o guia de canais e digitar o número correspondente. Já no caso da Pluto TV, é possível acessar pelo aplicativo oficial para Smart TVs, celulares (Android e iOS), dispositivos de streaming (como Fire TV Stick e Roku) ou direto pelo navegador de internet.