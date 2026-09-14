Mais um streaming gratuito está chegando na Claro tv+

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A plataforma Claro tv+ começou a testar em sua interface o aplicativo RecordPlus, streaming gratuito da Record que centraliza novelas, jornalismo e produções originais. A chegada do app ocorre exatamente no momento em que o canal aposta suas fichas no lançamento da nova temporada do reality show “A Fazenda 18”. A liberação para os assinantes acontecerá gradualmente nos próximos dias.

A integração do RecordPlus reforça a proposta da Claro tv+ de atuar como um agregador de conteúdo, unindo canais lineares e plataformas de vídeo sob demanda em um único ambiente. Com essa adição, o RecordPlus passa a integrar o portfólio de aplicativos já consolidados na interface da operadora. Atualmente, a Claro tv+ já reúne gigantes globais e nacionais como Netflix, Prime Video, Disney+, HBO Max, Globoplay, Apple TV, entre outros. Recentemente, porém, a Pluto TV deixou o serviço, que já havia retirado também o acesso ao Paramount+.

O RecordPlus (antigo PlayPlus) vem passando por atualizações recentes em sua infraestrutura digital para expandir o alcance de suas produções e transmissões ao vivo, como você leu aqui na semana passada. A atualização abrangeu a migração completa do front-end e do back-end do serviço para uma arquitetura moderna em nuvem, garantindo escalabilidade e segurança operacional para suportar picos de acessos.

Para ter acesso ao RecordPlus, o assinante da Claro tv+ com decodificador 4K (“Box”) deverá acessar a aba de aplicativos da plataforma nos próximos dias, garantindo o acesso assim que a distribuição técnica for concluída em sua totalidade.