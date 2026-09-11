RecordPlus: streaming da Record renova aplicativo e infraestrutura

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A Record anunciou a modernização completa de sua plataforma de streaming, o RecordPlus, em parceria com a Accedo, provedora global de software e serviços de vídeo. A reformulação técnica prepara o serviço para a estreia da nova temporada do reality show A Fazenda, marcada para o dia 14 de setembro, atração que mobiliza grandes volumes de audiência simultânea.

​A atualização abrangeu a migração completa do front-end e do back-end do serviço para uma arquitetura moderna em nuvem, garantindo escalabilidade e segurança operacional para suportar picos de acessos ao vivo e sob demanda.

​As principais novidades da nova fase do RecordPlus

​A reformulação do RecordPlus visa entregar uma experiência de navegação mais fluida e integrada para os usuários:

​ Multiplataforma unificado: O aplicativo reformulado oferece navegação padronizada em dispositivos móveis, navegadores web, Smart TVs e aparelhos de streaming.

O aplicativo reformulado oferece navegação padronizada em dispositivos móveis, navegadores web, Smart TVs e aparelhos de streaming. ​ Infraestrutura escalável: Migração integral para a nuvem para suportar altíssimas cargas de tráfego durante transmissões ao vivo de reality shows e programas da grade.

Migração integral para a nuvem para suportar altíssimas cargas de tráfego durante transmissões ao vivo de reality shows e programas da grade. ​ Ecossistema de terceiros: Integração contínua de serviços já existentes no ecossistema da Record com novas ferramentas tecnológicas sem interrupção do sinal.

Integração contínua de serviços já existentes no ecossistema da Record com novas ferramentas tecnológicas sem interrupção do sinal. ​Operação contínua: A Accedo permanecerá responsável pela operação e manutenção técnica do RecordPlus após o lançamento.

​Do PlayPlus ao RecordPlus

​Lançada originalmente em 2018 sob o nome de PlayPlus, a plataforma foi rebatizada como RecordPlus em 2025 para alinhar sua identidade visual e de marca diretamente à emissora principal. Atualmente, o serviço conta com mais de 17 milhões de usuários e reúne transmissões ao vivo da programação linear, acervo sob demanda e canais FAST com exibição temática 24 horas por dia.

​Segundo Dado Lancellotti, Diretor Executivo Multiplataforma da Record, a modernização era o passo natural após o reposicionamento da marca: “Acompanhando nosso rebranding e o lançamento do RecordPlus no ano passado, modernizar a plataforma era o próximo passo para oferecer uma experiência ainda melhor aos telespectadores”.

​Paloma Santucci, Diretora Regional LatAm da Accedo, destacou que o projeto prepara o streaming para o futuro: “Para apoiar suas ambições de crescimento contínuo, o RecordPlus precisava de uma base flexível capaz de atender às exigências dos espectadores agora e no futuro”.