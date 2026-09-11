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RecordPlus: streaming da Record renova aplicativo e infraestrutura

Nova infraestrutura em nuvem promete maior estabilidade, alta performance e experiência unificada em Smart TVs, celulares e navegadores

Por Guilherme Santos
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A Record anunciou a modernização completa de sua plataforma de streaming, o RecordPlus, em parceria com a Accedo, provedora global de software e serviços de vídeo. A reformulação técnica prepara o serviço para a estreia da nova temporada do reality show A Fazenda, marcada para o dia 14 de setembro, atração que mobiliza grandes volumes de audiência simultânea.

​A atualização abrangeu a migração completa do front-end e do back-end do serviço para uma arquitetura moderna em nuvem, garantindo escalabilidade e segurança operacional para suportar picos de acessos ao vivo e sob demanda.

As principais novidades da nova fase do RecordPlus

​A reformulação do RecordPlus visa entregar uma experiência de navegação mais fluida e integrada para os usuários:

  • Multiplataforma unificado: O aplicativo reformulado oferece navegação padronizada em dispositivos móveis, navegadores web, Smart TVs e aparelhos de streaming.
  • Infraestrutura escalável: Migração integral para a nuvem para suportar altíssimas cargas de tráfego durante transmissões ao vivo de reality shows e programas da grade.
  • Ecossistema de terceiros: Integração contínua de serviços já existentes no ecossistema da Record com novas ferramentas tecnológicas sem interrupção do sinal.
  • Operação contínua: A Accedo permanecerá responsável pela operação e manutenção técnica do RecordPlus após o lançamento.

Do PlayPlus ao RecordPlus

​Lançada originalmente em 2018 sob o nome de PlayPlus, a plataforma foi rebatizada como RecordPlus em 2025 para alinhar sua identidade visual e de marca diretamente à emissora principal. Atualmente, o serviço conta com mais de 17 milhões de usuários e reúne transmissões ao vivo da programação linear, acervo sob demanda e canais FAST com exibição temática 24 horas por dia.

​Segundo Dado Lancellotti, Diretor Executivo Multiplataforma da Record, a modernização era o passo natural após o reposicionamento da marca: “Acompanhando nosso rebranding e o lançamento do RecordPlus no ano passado, modernizar a plataforma era o próximo passo para oferecer uma experiência ainda melhor aos telespectadores”.

​Paloma Santucci, Diretora Regional LatAm da Accedo, destacou que o projeto prepara o streaming para o futuro: “Para apoiar suas ambições de crescimento contínuo, o RecordPlus precisava de uma base flexível capaz de atender às exigências dos espectadores agora e no futuro”.

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