Prime Video estreia série sobre “presídio dos famosos”

O Prime Video anuncia o lançamento de sua mais recente produção Original Amazon, a série ficcional “Tremembé”, que estreia nesta sexta-feira, 31 de outubro, com a disponibilização de seus cinco episódios. A novidade é baseada em histórias reais de detentos que passaram pela penitenciária conhecida como a “prisão dos famosos” no Brasil.

“Tremembé” promete revisitar as trajetórias de figuras condenadas por crimes que pararam o Brasil. A série retratará as histórias de: Suzane von Richthofen, Daniel Cravinhos e Christian Cravinhos, condenados pelo assassinato dos pais de Richthofen; Anna Jatobá e Alexandre Nardoni, condenados pela morte da menina Isabella Nardoni; Elize Matsunaga, condenada por assassinar e esquartejar o marido.

A penitenciária de Tremembé ficou notória por abrigar, isoladamente, condenados por crimes de grande clamor público. A produção se torna a mais nova adição de entretenimento para os membros da assinatura Amazon Prime no país.

O projeto é uma produção da Paranoid para o Amazon MGM Studios e conta com um elenco de peso, incluindo Marina Ruy Barbosa, que também atua como produtora associada, Bianca Comparato, Felipe Simas, Kelner Macêdo, Lucas Oradovschi, Carol Garcia, Anselmo Vasconcelos e Letícia Rodrigues, entre outros.

O roteiro da série é assinado por Vera Egito, Juliana Rosenthal, Thays Berbe e Maria Isabel Iorio, com a colaboração do jornalista de true crime Ulisses Campbell, que também é autor dos livros que serviram como base para a ficção: “Elize Matsunaga: A mulher que esquartejou o marido” e “Suzane: assassina e manipuladora”.