Pluto TV lança canal 24h grátis dedicado ao FC Barcelona

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A Pluto TV, plataforma líder em streaming gratuito (FAST), acaba de expandir seu catálogo de esportes com uma contratação de peso: o canal Top Barça. A novidade é fruto de uma estratégia de expansão do Barça Studios para levar o conteúdo audiovisual do clube a audiências globais, gerando novas receitas através de publicidade sem cobrar assinatura dos fãs.

Diferente do serviço sob demanda Barça One, o Top Barça funciona como uma emissora de transmissão contínua. É a opção ideal para o torcedor que quer “ligar a TV” e mergulhar em uma curadoria profissional do que há de melhor no universo blaugrana, desde os times principais até as categorias de base.

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O que assistir no Top Barça?

A programação foi desenhada para cobrir todas as vertentes do clube, unindo o presente glorioso ao passado lendário:

Futebol ao Vivo e Gravado : Transmissões (com pequeno atraso) de partidas do futebol masculino, feminino, Barça Atlètic e equipes juvenis.

: Transmissões (com pequeno atraso) de partidas do futebol masculino, feminino, Barça Atlètic e equipes juvenis. Séries e Documentários : Produções exclusivas do Barça Studios que mostram os bastidores do clube e a vida dos atletas.

: Produções exclusivas do Barça Studios que mostram os bastidores do clube e a vida dos atletas. Arquivo Histórico : Um mergulho profundo no acervo de gols, lances memoráveis e partidas completas das lendas que fizeram história no clube.

: Um mergulho profundo no acervo de gols, lances memoráveis e partidas completas das lendas que fizeram história no clube. Outros Esportes: Destaques e coberturas das outras modalidades poliesportivas que ostentam o escudo do Barcelona.

A estratégia por trás do canal FAST

O lançamento do Top Barça no modelo FAST (Free Ad-Supported Streaming Television) reflete uma tendência mundial onde clubes de elite buscam monetizar seu vasto arquivo digital. Ao oferecer acesso aberto com intervalos comerciais, o Barcelona consegue atingir o torcedor casual e o fanático em diversas plataformas, criando uma nova fonte de renda através de anúncios enquanto fortalece a marca globalmente.

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Com a adição, a Pluto TV reforça sua seção de esportes, que já conta com canais dedicados a lutas, automobilismo e outras ligas europeias, consolidando-se como um destino obrigatório para quem busca entretenimento esportivo sem pesar no bolso.