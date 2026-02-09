Plantão da TV: Tecnologia, novos talentos e a corrida pela audiência

- Publicidade -

A semana começa agitada nos bastidores da comunicação. Enquanto a inteligência artificial invade os estúdios de talk shows, grandes emissoras reforçam seus elencos com especialistas em saúde e anunciam programações especiais para o Carnaval. No streaming, a ficção científica e dramas esportivos ganham destaque com estreias que prometem prender o público diante das telas.

IA e humor no “The Noite”

O influenciador Lucas Rangel é o convidado de Danilo Gentili nesta segunda-feira (9). Celebrando 12 anos de carreira, o criador de conteúdo surpreende ao entrar no palco acompanhado por um robô humanoide dotado de inteligência artificial. A interação tecnológica rende momentos inusitados, com direito a Gentili simulando uma luta com a máquina e vestindo uma máscara de Homem de Ferro.

Marcio Atalla reforça o time da RECORD

O especialista em saúde e bem-estar Marcio Atalla é o novo contratado da RECORD. Ele comandará um quadro inédito no Domingo Espetacular, focado em longevidade e mudanças de hábitos baseadas em evidências científicas. Com linguagem acessível, Atalla pretende mostrar que pequenas alterações na rotina podem gerar autonomia e resultados concretos na saúde do espectador.

Carnaval Cultural na TV Cultura

A partir de quinta-feira (12/2), a TV Cultura inicia uma maratona dedicada aos ritmos carnavalescos. A programação inclui produções inéditas sobre Zé Keti e Silvio Modesto, além de resgatar edições históricas de programas como Ensaio e Vox Populi. O especial revisita a trajetória do samba e do frevo, celebrando grandes nomes da música popular brasileira.

“Acerte ou Caia!” em ascensão

O game show comandado por Tom Cavalcante registrou crescimento de audiência em janeiro de 2026. O programa da RECORD alcançou quase 26 milhões de pessoas no Brasil, com destaque para o Rio de Janeiro e Goiânia, onde obteve seus melhores índices em meses. O desempenho garantiu a vice-liderança isolada em nove regiões e no Mercado Nacional.

Maratona “Falco” no A&E

A série policial francesa Falco ganha destaque no canal A&E com a transição de temporadas. Após o encerramento da segunda fase na terça-feira, a terceira temporada estreia na quarta (11/2), às 22h. A nova leva de episódios mostra o detetive Alex Falco tentando retomar a vida após um isolamento de um ano, enquanto novas pistas sobre o atentado que o deixou em coma por duas décadas vêm à tona.

Mistérios em “Além de Skinwalker”

O canal History (ou plataforma parceira) estreia a terceira temporada de Além de Skinwalker nesta sexta (27/2). A equipe, liderada pelo Dr. Travis Taylor e pelo ex-CIA Andrew Bustamante, investiga fenômenos paranormais e avistamentos de óvnis para além do famoso rancho. O episódio inédito traz testes desconcertantes com Chris Bledsoe e sua filha, Emily, cujas habilidades desafiam explicações científicas.

Romance no gelo na HBO Max

A série Rivalidade Ardente (Heated Rivalry) estreia na HBO Max em 13 de fevereiro. Baseada no best-seller de Rachel Reid, a trama acompanha Shane Hollander e Ilya Rozanov, astros da liga de hóquei que escondem um romance secreto em um ambiente altamente competitivo. A produção explora oito anos de uma jornada marcada por amor e autodescoberta.

O retorno de Amanda Rollins

Os fãs de Law & Order: SVU têm um encontro marcado com Amanda Rollins nesta terça (10/2) no Universal TV. A personagem de Kelli Giddish retorna oficialmente à Unidade de Vítimas Especiais na 27ª temporada. Agora como sargento, Rollins volta a trabalhar ao lado de Olivia Benson após períodos como professora e na Unidade de Inteligência do NYPD.

Domingo de vitórias no SBT

O SBT consolidou a vice-liderança absoluta no último domingo (8/2). O Domingo Legal manteve o segundo lugar isolado durante suas sete horas de exibição, registrando pico de 7,6 pontos. Mais tarde, o Programa Silvio Santos com Patricia Abravanel também superou a concorrência esportiva, garantindo a segunda posição na Grande São Paulo durante o confronto direto.