Plantão: Novos canais, streaming mais caro e mais notícias

Nesta edição, acompanhamos o aquecimento das negociações globais que prometem redesenhar o cenário do streaming com a possível fusão entre Netflix e Warner Bros. Discovery. No Brasil, operadoras de TV por assinatura reforçam seus line-ups com novos canais regionais e esportivos, enquanto na Europa, mudanças em precificação e restrições tecnológicas sinalizam um novo momento estratégico para as grandes plataformas.

Atualizações na Vivo TV Fibra

A Vivo segue expandindo a oferta de canais regionais e temáticos em sua operação de fibra. A grade recebeu a adição da Oeste TV no VC 608, ampliando a cobertura local, enquanto os entusiastas de esportes de ação agora contam com o Woohoo Surf, disponível no VC 564.

UFC chega à Sky+

Os fãs de artes marciais mistas têm um novo destino na plataforma de streaming Sky+. O serviço oficializou a inclusão do conteúdo UFC em sua grade, fortalecendo sua prateleira de esportes ao vivo e atendendo a uma demanda crescente por modalidades de combate.

Novidades na Super i Telecom

A operadora mineira Super i Telecom, com sede em Governador Valadares, anunciou o reforço de sua grade com três novos canais em alta definição. Já estão disponíveis para os assinantes a TNT (VC 22.2), o Cartoon Network (VC 33.1) e o canal de clipes Hallo! Music (VC 34.1).

Acionistas da WBD rejeitam Paramount e apoiam Netflix

Em uma vitória decisiva para a estratégia de fusão da Netflix, mais de 93% dos acionistas da Warner Bros. Discovery rejeitaram a tentativa de aquisição hostil da Paramount Skydance. Os investidores consideraram a proposta da Paramount inferior, reafirmando o apoio ao plano que prevê a cisão da Discovery Global no terceiro trimestre de 2026, seguida pela aquisição das operações centrais (estúdios e streaming) pela Netflix por cerca de US$ 83 bilhões.

Regulação atenta ao negócio Netflix-Warner

Apesar do apoio dos acionistas, o presidente da FCC, Brendan Carr, manifestou preocupação com os riscos antitruste da união entre Netflix e Warner Bros. Discovery. Carr destacou que, embora o crescimento orgânico da Netflix seja positivo, a incorporação da vasta biblioteca de produção da Warner poderia criar um desequilíbrio sem precedentes no mercado de streaming, gerando uma concentração excessiva de poder.

Reajuste de preços na SkyShowtime

A plataforma SkyShowtime anunciou que aplicará novos valores de assinatura a partir de 24 de fevereiro de 2026 em todos os territórios onde opera. Na Holanda, por exemplo, o plano Standard com anúncios subirá para €6,99, enquanto o plano Premium, que oferece conteúdo em 4K e recursos adicionais, terá um reajuste de dois euros, passando a custar €13,99 mensais.

Disney+ enfrenta restrições de HDR na Alemanha

Devido a uma disputa judicial de patentes com a InterDigital, o Disney+ limitou a qualidade técnica de seu streaming na Alemanha. Os usuários perderam acesso aos formatos Dolby Vision, HDR10+ e conteúdos em 3D (incluindo no Apple Vision Pro), ficando restritos ao HDR10 estático. A mudança parece ser exclusiva do mercado alemão, visto que outras regiões da Europa mantêm o suporte às tecnologias de ponta.

O renascimento do Sundance Now

A AMC Networks relançou o Sundance Now como um refúgio para o cinema independente de alta qualidade. Com curadoria humana e foco em filmes recém-saídos dos cinemas e festivais, a plataforma busca conectar criadores e entusiastas através de uma oferta livre de algoritmos, marcando presença como patrocinadora oficial do Festival Sundance de 2026.

Recorde histórico para “The Traitors”

A final da quarta temporada de The Traitors bateu recordes de audiência na BBC, consolidando-se como o maior sucesso da versão com anônimos. Exibido em 22 de janeiro, o episódio final alcançou um pico de 9,6 milhões de espectadores no Reino Unido, superando com folga os números das temporadas anteriores e reafirmando o poder da TV linear em eventos de grande repercussão.

