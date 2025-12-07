Penúltimo episódio de IT: Bem-Vindos a Derry promete emoções pesadas

Os fãs de terror e da mitologia de Stephen King têm um compromisso inadiável neste domingo, 7 de dezembro. O penúltimo episódio da temporada, intitulado “The Black Spot”, será lançado na HBO Max às 23h (horário de Brasília) e promete ser um dos capítulos mais longos e cruciais da série, com 105 minutos de duração, preparando o terreno para o final chocante da semana seguinte.

Segundo a sinopse oficial, o episódio acompanha um “ataque violento ao Black Spot que desencadeia forças há muito adormecidas”. O local é o ponto de refúgio de Hank Grogan, descoberto por uma multidão de homens mascarados no final do episódio anterior, prometendo uma invasão violenta e emocionalmente pesada, que fundirá o mal humano com o mal sobrenatural.

O grande destaque, porém, fica por conta da mitologia central da trama. “The Black Spot” deve apresentar os elementos mais reveladores sobre a origem de Pennywise até o momento. A série tem construído uma conexão direta entre a sinistra entidade e o trauma racial da cidade, e este episódio promete finalmente unir essas linhas narrativas. Dick Hallorann, um personagem importante, se depara com um artefato crucial para desvendar a verdadeira natureza do mal que age na cidade, enquanto a origem real do palhaço deve ser detalhada, explorando sua relação com eventos traumáticos que historicamente alimentaram sua força em Derry.