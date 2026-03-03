Paramount e WBD: Os bastidores jurídicos da fusão de US$ 110 bilhões

- Publicidade -

A recente oficialização do acordo de US$ 110 bilhões em que a Paramount Skydance adquire a Warner Bros. Discovery (WBD) não é apenas um marco financeiro; é um terremoto regulatório. A consolidação de duas das mais tradicionais majors de Hollywood e de suas vastas plataformas de streaming (HBO Max e Paramount+) cria um leviatã midiático que altera de forma irreversível o equilíbrio de poder na produção e distribuição de conteúdo global.

No entanto, o aperto de mãos entre os executivos é apenas o primeiro ato. Agora, o acordo entra na complexa e imprevisível arena jurídica internacional. A partir do que foi amplamente divulgado sobre os termos do negócio, o Além da Tela preparou uma análise aprofundada dos trâmites legais e dos cenários de aprovação — ou litígio — nos principais mercados do mundo.

O Campo de Batalha Americano (DOJ e FTC): Foco no Monopólio Criativo

Nos Estados Unidos, o acordo enfrentará a sua prova de fogo sob as lentes da Divisão Antitruste do Departamento de Justiça (DOJ) e da Federal Trade Commission (FTC). Sob a atual administração, a análise antitruste americana deixou de focar apenas no preço para o consumidor final, voltando-se agressivamente para o impacto no mercado de trabalho — o chamado “monopsônio”.

A união das operações da Warner Bros. e da Paramount Pictures reduz de cinco para quatro o número de grandes estúdios compradores de roteiros e projetos. Sindicatos de peso, como o WGA (roteiristas) e o SAG-AFTRA (atores), já preparam pesados relatórios econômicos argumentando que a fusão deprime salários, reduz adiantamentos e asfixia a concorrência por novos talentos.

Além disso, a sobreposição massiva de redes lineares (CBS, CNN, TNT, MTV, etc.) acende alertas vermelhos.

O Veredito Provável: O acordo dificilmente passará em sua forma original. A aprovação exigirá desinvestimentos estruturais severos (venda de canais de notícias ou redes secundárias) e a assinatura de um rígido Decreto de Consentimento (Consent Decree).

União Europeia: Exceção Cultural e a Defesa do Consumidor

Na Europa, a Direção-Geral da Concorrência da Comissão Europeia adota uma postura mais contratualista. O foco não é necessariamente desmembrar a empresa, mas proteger o ecossistema do mercado comum.

As autoridades europeias olharão com lupa o poder de precificação da nova superplataforma de streaming resultante da fusão HBO Max/Paramount+. Há o temor de aumentos abusivos nas assinaturas e do uso de táticas de “venda casada” (tying) nas negociações com operadoras de telecomunicações do continente.

O Veredito Provável: Aprovação com “remédios comportamentais”. A gigante será obrigada a assinar compromissos de longo prazo para manter o financiamento de cotas de produções independentes europeias e garantir licenciamentos justos a exibidores locais.

Brasil (CADE): O Caminho Facilitado pelo Fim da TV Linear

No Brasil, a análise do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) traz uma peculiaridade vital que joga a favor da fusão: a Paramount já descontinuou todos os seus canais lineares de TV por assinatura no país.

Se a operação ocorresse anos atrás, a união dos canais de ambas as empresas (Discovery Kids, Cartoon Network, MTV, Nickelodeon, HBO, TNT) criaria um monopólio intransponível na TV paga brasileira, o que certamente geraria reprovação ou a venda forçada de ativos (como ocorreu com o Fox Sports na fusão Disney/Fox).

Sem esse gargalo, a análise do CADE será voltada quase exclusivamente para o mercado de vídeo sob demanda (SVoD). A autarquia avaliará o market share combinado do HBO Max e do Paramount+ para garantir que a nova empresa não crie barreiras à entrada de plataformas menores ou imponha condições predatórias a produtoras independentes brasileiras.

O Veredito Provável: Aprovação célere e menos turbulenta que no Hemisfério Norte, possivelmente condicionada à assinatura de um Acordo de Controle de Concentração (ACC) focado em salvaguardas para o mercado de streaming e na garantia de pluralidade para produtoras nacionais.

O “Elefante na Sala”: Direitos Autorais e a Era da Inteligência Artificial

Para além das agências governamentais, a fusão levanta uma nuvem obscura sobre os direitos autorais. Com menos estúdios disputando projetos, os criadores perdem poder de barganha, sendo cada vez mais empurrados para contratos de “cessão total” (buyout), onde perdem os direitos de lucrar com mercados secundários ou obras derivadas.

Mas a maior batalha que os sindicatos levarão às cortes antitruste envolve a Inteligência Artificial. Ao absorver um século de propriedades intelectuais, filmes e roteiros de ambas as majors, a nova corporação consolida um dos maiores “lagos de dados” narrativos do mundo. Associações de autores exigirão que as autoridades proíbam cláusulas predatórias que forcem roteiristas a cederem seus textos originais para o treinamento gratuito de modelos de IA internos do estúdio, uma prática que ameaça a própria sobrevivência da escrita como ofício em Hollywood.