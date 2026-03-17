Operadora encerra serviço próprio de streaming e migra para o YouTube TV

- Publicidade -

O fim estava escrito na parede desde 2023. A WideOpenWest — conhecida como WOW! — anunciou naquele ano que encerraria gradualmente seus serviços próprios de TV paga e passaria a oferecer o YouTube TV como plataforma oficial de televisão ao vivo.

Agora, em 2026, o capítulo final dessa transição está sendo escrito: a operadora está desligando também o WOW! TV+, seu serviço de streaming próprio que tentava competir de frente com Fubo e Sling TV. Sem cerimônia, sem plano B — só um redirecionamento em massa para o YouTube TV, do Google.

Além da Tela está no WhatsApp! Entre em nosso canal e acompanhe as novidades em primeira mão. WhatsApp

O movimento consolida uma tendência que o mercado americano de telecomunicações já não consegue mais ignorar: as operadoras de cabo estão deixando de ser provedoras de conteúdo para se tornarem, essencialmente, encanadoras de internet.

O que muda — e quando

A migração não acontece de uma vez, mas o destino é único. Veja o cronograma:

- Publicidade -

Novos assinantes : a partir de agora, todo novo cliente residencial que contratar TV pela WOW! já recebe automaticamente o YouTube TV como única opção disponível.

: a partir de agora, todo novo cliente residencial que contratar TV pela WOW! já recebe automaticamente o YouTube TV como única opção disponível. Assinantes do WOW! TV+ : a migração está em andamento e deve ser concluída até 30 de junho de 2026.

: a migração está em andamento e deve ser concluída até 30 de junho de 2026. Clientes legados (cabo tradicional): a transição será feita de forma gradual e sem data definida, podendo variar conforme a região.

Para quem fica na dúvida sobre o que ganha com a mudança, o YouTube TV traz DVR ilimitado na nuvem, streaming simultâneo em múltiplos dispositivos e mais de 100 canais ao vivo — incluindo esportes, notícias, filmes e programação local.

A estratégia por trás do abandono

Não é falta de vontade — é matemática. A parceria com o YouTube TV faz parte da estratégia “broadband-first” da WOW!, que vem desfocando progressivamente a operação de TV para priorizar o serviço de internet banda larga, de margens mais altas. Em outras palavras: vender canal de televisão virou dor de cabeça. Vender gigabytes, não.

O movimento ganha ainda mais peso quando se considera que, no fim de 2025, a WOW! foi adquirida pelas empresas de private equity DigitalBridge e Crestview Partners em uma transação avaliada em aproximadamente 1,5 bilhão de dólares — o que reforça a aposta em infraestrutura de conectividade, não em grade de programação.

O Google como herdeiro universal da TV paga americana

A WOW! não está sozinha nessa corrida para o colo do Google. A Frontier Communications fechou acordo semelhante, e analistas do setor apontam que mais operadoras devem seguir esse caminho em 2026 à medida que a fragmentação do mercado de vídeo se aprofunda.

YouTube TV, com sua infraestrutura robusta e integração nativa ao ecossistema Google, virou o destino natural para quem quer sair do negócio de TV sem deixar os clientes desamparados.

É uma ironia digna de nota: o cabo que durante décadas resistiu à internet como concorrente agora usa a internet — e, mais especificamente, o YouTube — como muleta de sobrevivência.

O que isso diz sobre o futuro da TV paga

O caso WOW! é um sintoma, não uma anomalia. Operadoras ao redor do mundo estão percebendo que manter plataformas proprietárias de streaming ao vivo é caro, arriscado e cada vez menos competitivo frente a players globais com escala incomparável. A saída encontrada — terceirizar o conteúdo e focar na infraestrutura — pode parecer derrota, mas é, na prática, uma forma pragmática de sobreviver à revolução do cord-cutting sem afundar junto com os decodificadores.

O sinal é claro: no novo mapa da televisão, as operadoras de cabo estão se tornando coadjuvantes. O protagonismo, cada vez mais, pertence às plataformas.

Se até as próprias operadoras de cabo estão desistindo de competir no streaming e entregando seus clientes ao YouTube TV, quanto tempo falta para que o conceito de “TV por assinatura tradicional” deixe de existir completamente?