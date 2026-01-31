Onde assistir ao Grammy 2026 ao vivo?

- Publicidade -

A maior noite da música volta a ocupar a televisão brasileira neste domingo, 1º de fevereiro, quando a 68ª edição do Grammy Awards será exibida ao vivo no streaming HBO Max e na TNT. A cobertura começa às 21h30, com um pré-show direto do tapete vermelho em Los Angeles.

A partir das 22h, a cerimônia entra no ar com comentários e análises focadas no que realmente importa: performances, vitórias, derrotas e os sinais que a indústria musical emite a cada edição. Após o fim da transmissão ao vivo, a premiação ficará disponível na HBO Max por duas semanas.

Pelo sexto ano consecutivo, o comando da noite fica com Trevor Noah, nome já associado à fase mais descontraída e dinâmica do Grammy. No palco, a edição de 2026 aposta em uma mistura de artistas consagrados e nomes que ajudam a definir o próximo ciclo da música pop.

Sabrina Carpenter, com seis indicações, aparece como um dos rostos centrais da noite, enquanto um bloco especial reúne os indicados a artista revelação, um termômetro importante para entender para onde a indústria está olhando. Também estão previstas apresentações de Pharrell Williams, The Marías, Clipse e Justin Bieber, que concorre em quatro categorias relevantes, incluindo álbum do ano.

Um dos momentos mais aguardados da cerimônia é o tradicional segmento in memoriam, que presta homenagem a artistas que morreram recentemente e deixaram marca profunda na música.

Nomes como D’Angelo, Ozzy Osbourne e Roberta Flack serão lembrados em uma sequência que costuma concentrar parte da carga emocional do evento, com participações de artistas de diferentes gerações.

No campo das indicações, o grande protagonista do ano é Kendrick Lamar, que lidera a lista com nove nomeações. Após dominar a edição anterior, o rapper chega a 66 indicações ao longo da carreira e disputa novamente as principais categorias, incluindo gravação do ano, música do ano e álbum do ano.

Logo atrás aparece Lady Gaga, que soma sete indicações e retorna às categorias centrais do Grammy pela primeira vez em mais de uma década. Bad Bunny, Sabrina Carpenter e produtores como Jack Antonoff também figuram entre os mais lembrados, em uma lista que reflete a diversidade de estilos e estratégias da indústria atual.

A edição de 2026 também marca mudanças no formato da premiação, com a inclusão de novas categorias, como melhor álbum de country tradicional e melhor capa de álbum.