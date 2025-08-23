Novo streaming da ESPN traz 12 canais ao vivo nos EUA

Publicidade

A ESPN lançou oficialmente nos Estados Unidos seu novo serviço de streaming direto ao consumidor (direct to consumer, DTC), além de um aplicativo renovado, com a programação de 12 canais ao vivo disponível diretamente ao público americano pela primeira vez. O lançamento chega em um dos períodos mais movimentados do esporte nos EUA, coincidindo com o início das temporadas de futebol universitário, NFL, US Open de tênis, futebol internacional, NBA, NHL, além dos playoffs da WNBA, PLL e grandes eventos como o WWE Premium Live.

O novo plano ESPN Unlimited está disponível por US$ 29,99 mensais, o que equivale a cerca de R$ 163 por mês na cotação atual. Ele dá acesso total a todas a rede ESPN – incluindo ESPN, ESPN2, ESPNU, SECN, ACCN, ESPNEWS, ESPN Deportes, ESPN on ABC, ESPN+, ESPN3, SECN+ e ACCNX –, mais de 47 mil eventos ao vivo por ano, conteúdos sob demanda, reprises e programação original.

Como promoção de lançamento, é possível assinar o ESPN Unlimited junto com Disney+ e Hulu por US$ 29,99/mês (~R$ 163) nos primeiros 12 meses. Para ainda mais esportes, a ESPN lançará combos: ESPN DTC com Fox One, disponível em 2 de outubro por US$ 39,99 (aproximadamente R$ 217) por mês, e o ESPN DTC com NFL+ Premium e NFL Redzone, que começará em 3 de setembro pelo mesmo valor.

O novo ESPN App nos EUA também apresenta diversas inovações, incluindo uma experiência personalizada do SportsCenter, carrossel de vídeos verticais, visualização multitelas para TVs conectadas, estatísticas em tempo real, fantasy, integração com ESPN BET e recursos de compra durante as transmissões – tudo incluso tanto para assinantes tradicionais via TV por assinatura quanto para quem optar pelo novo plano digital.

No Brasil, ao menos por enquanto, a ESPN segue disponível em streaming dentro do Disney+.