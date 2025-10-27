Novembro: Confira as principais estreias do Telecine Premium

O canal de televisão por assinatura Telecine Premium preparou um mês repleto de superestreias para seus assinantes em novembro. As principais novidade estreiam nos sábados, sempre a partir das 22h. Confira:

As novidade começam com a produção original Roubo do Cão no dia 1º de novembro. A trama acompanha Luciana, uma menina de nove anos que enfrenta dificuldades para fazer amizades desde que se mudou com os pais para o Rio de Janeiro. Filha única e tímida, sua vida muda ao encontrar uma chihuahua abandonada nas ruas.

Já o longa Emanuelle é o destaque do dia 8 de novembro. Emmanuelle acompanha uma jovem mulher que, em busca de uma sensação de prazer desconhecida e de uma conexão com seu corpo e seus desejos, viaja sozinha para Hong Kong numa missão de negócios. Constantemente exposta ao luxo, ela precisa visitar um hotel em Hong Kong e avaliá-lo. Sozinha na viagem de negócios, Emmanuelle enxerga a situação como a oportunidade ideal para encontrar a satisfação que tanto procura. Com isso, ela passa a se envolver com diversas pessoas da luxuosa e sensual cidade. Entre os numerosos encontros, ela conhece Kei, um homem misterioso que se mantém distante e lhe escapa em momentos cruciais, atraindo maior curiosidade dela.

O premiado Ainda estou aqui é a grande estreia do dia 15 de novembro. No início da década de 1970, o Brasil enfrenta o endurecimento da ditadura militar. No Rio de Janeiro, a família Paiva, formada pelo casal Rubens e Eunice e seus cinco filhos, vive à beira da praia em uma casa de portas abertas para os amigos. Um dia, Rubens é levado por militares à paisana e desaparece. Sua esposa é então obrigada a se reinventar e traçar um novo futuro para si e seus filhos enquanto tenta descobrir a verdade sobre o destino do marido, uma busca que se estenderia por décadas.

Debaixo do Pier é o destaque do dia 22 de novembro. Dois caranguejos embarcam em uma jornada épica para voltar para casa depois que uma tempestade os leva para longe. Sua coragem logo une também suas famílias.

Fechando o mês, os assinantes conferem Os enforcados no dia 29 de novembro. Um casal feliz procura por uma saída do negócio criminoso da família. No entanto, os seus esforços os empurram cada vez mais para o buraco do qual esperavam escapar.