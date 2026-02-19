Netflix ou Paramount? A disputa bilionária pelo futuro da Warner Bros. entra na fase final

- Publicidade -

O destino da Warner Bros. Discovery está por um fio. Em um movimento surpreendente, a diretoria da WBD, liderada por David Zaslav, autorizou a reabertura de negociações com a Paramount Skydance, de David Ellison. O conselho deu um prazo de apenas sete dias — que termina na próxima segunda-feira, 23 de fevereiro de 2026 — para que a Paramount apresente sua “melhor e última oferta”.

A decisão foi tomada com o aval da Netflix, que detém um acordo de fusão assinado desde dezembro de 2025, avaliado em cerca de US$ 83 bilhões (R$ 420 bilhões). Atualmente, a WBD recomenda que os acionistas votem a favor da Netflix na assembleia marcada para 20 de março, mas a brecha aberta para a Paramount indica que o jogo ainda pode virar.

As Duas Visões para a Warner

A disputa coloca frente a frente modelos de negócio completamente diferentes para o futuro de marcas como HBO, CNN e DC Studios:

O Plano Netflix : A gigante do streaming quer comprar apenas os estúdios de cinema e TV, a HBO e a HBO Max. O restante da empresa (canais a cabo como CNN, TNT e Discovery) seria separado em uma nova companhia chamada Discovery Global. A Netflix promete manter a marca Warner Bros. viva e investir pesado em lançamentos para o cinema (janela de 45 dias).

: A gigante do streaming quer comprar apenas os estúdios de cinema e TV, a HBO e a HBO Max. O restante da empresa (canais a cabo como CNN, TNT e Discovery) seria separado em uma nova companhia chamada Discovery Global. A Netflix promete manter a marca Warner Bros. viva e investir pesado em lançamentos para o cinema (janela de 45 dias). O Plano Paramount Skydance: Ellison quer comprar a WBD inteira. Sua nova proposta deve superar os US$ 31 por ação e inclui o pagamento de uma multa de rescisão de US$ 2,8 bilhões à Netflix, caso o acordo seja desfeito.

O Clima nos Bastidores: Funcionários preferem a Netflix

Apesar da oferta financeira da Paramount ser potencialmente maior, o clima dentro da Warner Bros. mudou. Segundo fontes internas, a maioria dos funcionários agora prefere ser adquirida pela Netflix. O motivo? O medo das demissões em massa planejadas pela Paramount, que prevê cortes de US$ 16 bilhões em “sinergias”.

Além disso, as recentes polêmicas na CBS News (controlada pela Paramount), que teria guinado editorialmente à direita sob nova gestão, assustam os jornalistas da CNN. Os funcionários da HBO também parecem mais confortáveis com a Netflix, acreditando que a marca de prestígio teria mais autonomia sob o comando de Ted Sarandos.

O “X” da Questão: O Tempo e o Dinheiro

A Paramount Skydance conta com o apoio financeiro pesado do bilionário Larry Ellison (fundador da Oracle e pai de David Ellison) e de fundos soberanos da Arábia Saudita e Catar. Para vencer, eles precisam provar que sua oferta não é apenas maior em dinheiro, mas que será aprovada mais rapidamente pelos reguladores do governo Trump, evitando um “limbo” jurídico.

Característica Proposta Netflix Proposta Paramount Valor Estimado US$ 82.7 bilhões US$ 108 bilhões (Enterprise Value) O que compra? Estúdios, HBO e Max Tudo (Estúdios + Canais a cabo) Forma de Pagamento Dinheiro vivo (All-cash) Dinheiro + Assunção de dívidas Status Atual Contrato Assinado Tentativa de oferta hostil Vantagem Menor risco de demissões Valor por ação mais alto (US$ 31+)