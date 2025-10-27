Multishow estreia penúltima temporada de Vai que Cola

Publicidade

A comédia de sucesso do Multishow, “Vai Que Cola”, está de volta para sua 13ª temporada, intitulada “O Méier Resiste”. Os novos episódios chegam no dia 28 de outubro, às 22h30, no Multishow e também estarão disponíveis no Globoplay para assinantes premium.

Após merecidas férias, Dona Jô (Catarina Abdalla) retorna à pensão e se depara com um caos: dívidas acumuladas, obras por toda parte e a família enrolada com a Beta Engenharia, uma construtora que planeja transformar o Méier em um bairro de prédios de luxo.

Determinada a defender seu lar e o subúrbio, Dona Jô convoca a trupe para uma divertida resistência contra a gentrificação. Cada morador da pensão encontra uma forma inusitada de lutar: Terezinha (Cacau Protásio) assume a liderança da Sociedade dos Pedreiros do Cerol para fugir de um casamento. Ferdinando (Marcus Majella) e Alejandro (Pedroca Monteiro) transformam a resistência em um evento cultural. Jéssica (Samantha Schmütz) vira jornalista investigativa com o seu “Jessy-News”. Até Reginel (Luis Lobianco) entra na jogada, usando seus contatos nos Correios para espionar a construtora.

Publicidade

A confusão aumenta com a chegada de Sidlayne (Katiuscia Canoro), que é contratada pela Beta Engenharia e passa a atuar como agente dupla, tentando convencer Dona Jô a vender a pensão. Além disso, Joyce (Gabriela Moreyra), meia-irmã de Jéssica, chega para bagunçar o coração de Sanderson (Marcelo Médici).

O elenco principal conta ainda com Lacraia (Silvio Guindane), Lindomar (Raphael Vianna), Agnes Yolanda (Nany People) e Zélio (Paulinho Serra).