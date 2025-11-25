Multishow estreia oitava temporada de O Dono do Lar

O Multishow e o Globoplay (Plano Premium) estreiam nesta terça-feira, 25 de novembro, a oitava temporada de ‘O Dono do Lar’. A série, protagonizada por Maurício Manfrini no papel de Américo, retorna com exibição de segunda a sexta, às 22h15, prometendo muito bom humor e novas confusões na rotina da família.

A nova temporada, assinada pela Floresta e com direção geral de Leticia Prisco, traz uma reviravolta na vida do protagonista. A vida de Américo vira de cabeça para baixo após ele perder sua empresa para Doralice (Patricya Travassos), que decide fechá-la.

Enquanto Américo perde seu negócio, sua esposa, Fran (Cacau Protásio), investe na expansão de sua rede de franquias. Para o desespero do protagonista, Doralice entra como sócia de Fran, transformando Américo em funcionário das duas. Ele agora precisa sobreviver às novas regras impostas por ambas, inclusive enfrentando o dilema de escolher entre os nomes “Frandora” ou “Dorafran” para o novo empreendimento.

Entre reformas que dão errado, casamentos improvisados e muitas brigas, Américo se mantém como o dono do lar e, mais do que nunca, o dono das “tretas” nesta nova fase.

O elenco fixo conta com Ary França, Aahron Pinheiro e outros grandes nomes, e a oitava temporada terá participações especiais de peso, incluindo Heloísa Perissé, Joaquim Lopes, Tati Quebra Barraco, Dadá Coelho, e muitos outros.