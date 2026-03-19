MTV voltou? Marca anuncia primeiro programa original 100% digital

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A MTV Brasil acaba de anunciar o lançamento de “Bla Bla Blind MTV”, seu mais novo videocast original. O projeto, que será lançado em breve, é a primeira produção de conteúdo inédito da marca após o encerramento oficial do seu canal linear de TV por assinatura no país, em janeiro de 2026.

Desta vez, a estratégia é clara: a MTV não quer mais o controle remoto, ela quer o seu feed. O investimento agora é exclusivo para as plataformas digitais, com exibição garantida no YouTube da MTV Brasil e no Spotify.

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O comando da atração fica com Leo David, rosto que já se consolidou como host da MTV Brasil e agora assume o papel de mestre de cerimônias no Bla Bla Blind. O cenário foge dos estúdios frios e aposta no aconchego — e na fofoca — de um quarto, onde Leo receberá os artistas favoritos do público para momentos de julgamento e sinceridade ácida.

O formato promete chamar atenção de quem adora o “caos” da internet. O objetivo é ranquear absolutamente tudo:

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Hits e flops: O que realmente presta na discografia?

Memes e Looks: Dos icônicos aos mais questionáveis de tapetes vermelhos.

Arquivo Digital: Tweets antigos que muitos gostariam de apagar.

O lançamento da nova atração sinaliza que a marca entendeu que seu público atual consome entretenimento em pílulas, reels e podcasts.