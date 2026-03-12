Maratona LollaBR: Saiba como assistir a mais de 30 horas de shows ao vivo e em 4K

Nos dias 20, 21 e 22 de março, o Lollapalooza 2026, festival que dita tendências no Brasil, ganha uma vitrine gigantesca. A Globo confirmou uma transmissão integrada que divide as atenções entre os quatro palcos de Interlagos, garantindo que o fã de música escolha exatamente o que quer ver.
Sob o comando de Joana Thimoteo, a cobertura foca em levar a vibração do presencial para o digital e o linear. No comando da voz e da análise, nomes como Guilherme Guedes, Dedé Teicher e Kenya Sade (na TV Globo) garantem a curadoria dos melhores momentos.
Onde assistir a cada palco?
A estratégia da Globo para 2026 foi desenhada para não haver “buracos” na programação:
- Multishow: Foco total nos Palcos 1 e 2 (os principais), a partir das 14h30.
- Canal Bis: Foco nos Palcos 3 e 4 (cenário alternativo e eletrônico), também às 14h30.
- Globoplay (Assinantes Premium): Acesso a todos os palcos e um sinal exclusivo do Multishow em 4K.
- Globoplay (Não assinantes): Sinal aberto gratuito que se reveza entre Multishow e Bis a cada 30 minutos.
- TV Globo: Flashes ao longo do dia e um compacto com os melhores momentos nas madrugadas.
Estrelas no Line-up e nos Bastidores
A transmissão contará com performances aguardadas de nomes como Sabrina Carpenter, Lorde, Tyler, The Creator, Deftones e Chappell Roan. No digital, a influenciadora Samanta Alves será a correspondente do Globoplay, trazendo o humor do “choque cultural” carioca em solo paulistano, enquanto o gshow foca nas tendências de moda e beleza que circulam pelos gramados de Interlagos.