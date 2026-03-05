Libertadores Sub-20 2026: jogos de graça na Pluto TV Esportes

- Publicidade -

A Pluto TV, serviço de streaming gratuito financiado por publicidade (FAST) da Paramount, transmitirá, com exclusividade, as 22 partidas da CONMEBOL Libertadores Sub-20, que será disputada no Equador entre os dias 7 e 22 de março. Este anúncio é emblemático por ser a primeira vez que o torneio integra a grade de um serviço de streaming sem custos no Brasil.

O interesse do público brasileiro no torneio é impulsionado pelo protagonismo recente de dois gigantes nacionais. O Flamengo, atual bicampeão da competição após os títulos de 2024 e 2025, entra em campo em busca de um tricampeonato histórico. Do outro lado, o Palmeiras retorna ao certame continental com sede de revanche, após uma campanha sólida na última edição que culminou em um vice-campeonato decidido nos pênaltis contra o próprio rival carioca.

Para comportar o volume de jogos e as possíveis sobreposições de horários, a Pluto TV desenhou uma operação logística baseada em dois canais. O Pluto TV Esportes será a casa principal da competição, enquanto o Pluto TV Esportes 2 funcionará como uma via de apoio, sendo ativado simultaneamente sempre que houver janelas de jogos ao vivo ocorrendo no mesmo horário.

A jornada dos clubes brasileiros na fase de grupos já tem horários definidos, sempre seguindo o fuso de Brasília:

Jogos dos brasileiros – Fase de Grupos

Flamengo

07/03 – 21h – Flamengo x Estudiantes de Mérida

10/03 – 19h – Bolívar x Flamengo

13/03 – 21h – Flamengo x Independiente Medellín

Palmeiras

08/03 – 21h – Palmeiras x Universidad Católica (EQU)

11/03 – 19h – Olimpia x Palmeiras

14/03 – 18h30 – Palmeiras x Sporting Cristal

Demais jogos da Fase de Grupos

Horários de Brasília

07/03 – 18h30 – Universidad Católica (CHI) x Defensor Sporting

08/03 – 18h30 – River Plate (URU) x Always Ready

09/03 – 18h30 – Independiente del Valle x Cerro Porteño

09/03 – 21h – Peñarol x Caracas

10/03 – 16h – Sporting Cristal x Olimpia

11/03 – 16h – Estudiantes de Mérida x Independiente Medellín

12/03 – 16h – Bolívar x Universidad Católica (EQU)

12/03 – 18h30 – Always Ready x Defensor Sporting

13/03 – 18h30 – River Plate (URU) x Universidad Católica (CHI)

14/03 – 16h – Cerro Porteño x Peñarol