LG Channels ganha reforço de peso com dois novos canais

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​O LG Channels, serviço de streaming gratuito (FAST) exclusivo para Smart TVs LG, continua expandindo sua oferta de conteúdo no Brasil. Os usuários da plataforma agora contam com dois novos nomes de peso em sua lista de canais: o Canal UOL e a PodPah TV.

​As adições reforçam a estratégia da marca em oferecer uma mistura de jornalismo em tempo real e o entretenimento que domina as plataformas digitais:

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​ Canal UOL (144): o Canal UOL traz uma programação focada em notícias, esportes, entretenimento e análises de mercado. O canal se destaca por sua cobertura ágil e por programas de opinião de referência no portal UOL.

o Canal UOL traz uma programação focada em notícias, esportes, entretenimento e análises de mercado. O canal se destaca por sua cobertura ágil e por programas de opinião de referência no portal UOL. ​PodPah TV (193): O fenômeno comandado por Igão e Mítico agora ganha um espaço dedicado na TV. Com a PodPah TV, os espectadores podem acompanhar as entrevistas, bastidores e os cortes mais marcantes do maior podcast do país em formato linear, 24 horas por dia.

​Como funciona e como assistir?

​O LG Channels funciona através da internet e já vem instalado nativamente nas TVs da marca (modelos a partir de 2016 com sistema webOS).