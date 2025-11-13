Latin Grammy tem transmissão ao vivo na TV paga

O serviço de streaming Globoplay e os canais de TV por assinatura Multishow e Bis realizam nesta quinta-feira, dia 13 de novembro, a partir das 21h, uma cobertura especial do Latin Grammy.

Guilherme Guedes acompanha a chegada dos artistas no tapete vermelho com entrevistas, curiosidades e se junta a Priscilla e Dedé Teicher para comentar tudo o que rolou na Première, cerimônia anterior à premiação. A Première reconhece os destaques em mais de 30 categorias, muitas delas em língua portuguesa, e conta com a participação de artistas nacionais. A cerimônia principal começa a partir das 22h e segue com transmissão ao vivo no Bis e no Globoplay, no plano premium.

O país irá acompanhar pela TV Globo a emoção do maior evento musical da América Latina sob o comando de Kenya Sade. Diretamente de Las Vegas, a jornalista fará uma cobertura especial para o “Encontro”, com flashes na programação e conteúdos exclusivos para as redes sociais.

O evento ganha um tempero tropical com o Brasil entre os grandes protagonistas desta edição, com forte presença em categorias gerais e nas de língua portuguesa. Liniker chega como um dos nomes mais fortes: são sete indicações, incluindo categorias como Gravação do Ano (“Ao Teu Lado”), Álbum do Ano (“Caju”) e Canção do Ano (“Veludo Marrom”).

Outros nomes relevantes da cena nacional também estão entre os favoritos nas 60 categorias, como Marina Sena em Melhor Álbum Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa, ao lado de Julia Mestre e Carol Biazin, e Luedji Luna, que se destaca nas categorias de MPB/Música Afro-Portuguesa Brasileira.

Os artistas nordestinos também marcam forte presença este ano, além de Luedji Luna, outros destaques são Gilberto Gil, João Gomes, Joyce Alane, Jadsa, Sued Nunes, Léo Foguete, Tierry, Mestrinho, além da banda BayanaSystem, liderada por Russo Passapusso.

No dia 6 de dezembro, o “Altas Horas” terá um palco dedicado aos artistas indicados e/ou premiados na edição deste ano do Latin GRAMMY®.