Jovem Pan transmite finais da Copa São Paulo de Judô 2026

​O calendário esportivo deste domingo, 15 de março, ganha um reforço de peso nas telas da Jovem Pan. O grupo confirmou a transmissão ao vivo das finais da Copa São Paulo de Judô 2026, na TV aberta, TV paga e plataformas digitais, diretamente do Ginásio do Ibirapuera. Considerada uma das competições mais tradicionais e relevantes da modalidade no Brasil, o evento funciona como o grande “celeiro” de talentos e o termômetro técnico para o judô paulista e nacional.

​A transmissão, que acontece das 11h às 13h, traz um diferencial que promete atrair tanto os praticantes da arte marcial quanto os fãs de esportes olímpicos: a presença de lendas do tatame nos comentários. O time de análise contará com Rafael Silva, o “Baby”, dono de três medalhas olímpicas (Londres, Rio e Paris), e Henrique Guimarães, medalhista de bronze em Atlanta 1996. A dupla traz a experiência de quem viveu o topo do esporte para detalhar as técnicas e estratégias das promessas que lutam pelo título estadual.

Realizada no icônico Ibirapuera, a Copa São Paulo reúne atletas de diversas categorias e idades. Para os jovens competidores, a visibilidade de uma transmissão em rede nacional e os comentários de ídolos como Baby e Henrique Guimarães elevam o nível de pressão e prestígio do torneio.

É a chance de ver de perto quem são os nomes que podem representar o Brasil nos próximos ciclos olímpicos.