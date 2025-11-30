“It: bem-vindos a Derry” faz revelação sobre o papel da Black Spot

O terror na cidade de Derry está longe de acabar. Após a primeira aparição oficial de Pennywise, o sexto episódio da série IT: Bem-Vindos a Derry promete elevar ainda mais a tensão quando crianças e adultos enfrentam as consequências do encontro com o palhaço nos esgotos. O novo capítulo estreia neste domingo, 30 de novembro, às 23h, na HBO e no streaming HBO Max.

Ameaças e Consequências

O episódio se aprofunda nos traumas e mistérios que cercam a cidade:

Visões e Conspiração: Com visões cada vez mais perturbadoras, o personagem Dick descobre o papel da Black Spot nos planos de Charlotte.

Conflitos Domésticos: Will lida com a desaprovação dos pais por se colocar em uma situação perigosa, enquanto Marge enfrenta as Patty Cakes .

Comportamento Imprevisível: Lilly passa a agir de forma cada vez mais imprevisível, um sinal claro da influência do mal na cidade.

A série, que aprofunda as origens da Coisa e de Pennywise, retorna para mais um domingo que promete sustos de sobra, consolidando-se como uma leitura essencial para o universo criado por Stephen King. A produção de oito episódios é ambientada antes dos filmes da franquia e conta com um elenco que inclui Taylour Paige, Jovan Adepo e Bill Skarsgård.