Hulu chegou no Disney+: O que assistir no streaming

Como você leu aqui, a marca Hulu chegou oficialmente ao Disney+ no Brasil, reunindo todo o conteúdo de entretenimento geral que antes estava disponível sob a marca Star. A mudança marca a unificação de dramas, comédias, séries de true crime, animações adultas, produções originais premiadas e uma vasta biblioteca em um só lugar dentro da plataforma.

Os assinantes continuam tendo acesso a títulos muito aguardados e sucessos consolidados, como “O Urso”, “Alien: Earth”, “Only Murders in the Building” e a 21ª temporada de “Grey’s Anatomy“, além de “Os Simpsons“, “Uma Família da Pesada”, “American Dad!”, “Bob’s Burgers” e muito mais.

Com a chegada do Hulu, o catálogo ganha também uma série de estreias exclusivas e produções locais, como a série de culinária “Tudo Justo“, o drama “Dinastia: O Caso Murdaugh“, o reality show “The Kardashians” e a aguardada 6ª temporada da série policial brasileira “Impuros“, assim como a produção nacional “Amor da Minha Vida“.

Além do conteúdo do Hulu, os assinantes continuam tendo acesso ao catálogo de filmes e séries da Disney, Pixar, Marvel, Star Wars e National Geographic, além dos eventos esportivos ao vivo da ESPN.

A transição para o Hulu já está disponível para todos os assinantes, e prepara o terreno para a nova fase do Disney+, que incluirá, em breve, uma experiência ainda mais unificada e dinâmica em todos os dispositivos.

Qual a origem do nome?

O nome Hulu tem origem em duas palavras do mandarim chinês. A primeira, “húlu” (葫芦/葫蘆), significa “cabaça” ou “abóbora”, que na antiguidade era usada como um recipiente para guardar coisas preciosas. A segunda, “hùlù” (互录/互錄), pode ser traduzida como “gravação interativa”. O nome foi escolhido por refletir a ideia de um recipiente que guarda conteúdo valioso, simbolizando a plataforma como um espaço que armazena conteúdos premium para os usuários.

Jason Kilar, ex-CEO da Hulu, explicou que o nome veio de um provérbio chinês que associa a cabaça ao guardião de preciosidades, o que se alinhava à missão da plataforma de streaming. Além disso, a palavra é curta, fácil de pronunciar e não tinha nenhum significado em inglês, o que ajudou a criar uma identidade única para o serviço, lançado originalmente nos EUA, no ano de 2007.