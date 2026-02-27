HBO ou Telecine: O que assistir neste final de semana (28/2)?

- Publicidade -

Este sábado, 28 de fevereiro, às 22h, os assinantes da TV paga terão um dilema: de um lado, a frieza nórdica e brutal de um herói de guerra; do outro, o vínculo inquebrável entre um homem e seu cão de elite. A boa notícia? Ambas as produções já estão disponíveis nos catálogos do HBO Max e do Telecine (via Globoplay), para quem não quiser esperar a exibição linear.

1. HBO: Sisu – Estrada da Vingança

Nesta produção finlandesa que se tornou um fenômeno cult, acompanhamos Korpi, um ex-soldado que decide reconstruir sua vida após a perda da família. O problema? Ele cruza o caminho do Exército Vermelho.

Além da Tela está no WhatsApp! Entre em nosso canal e acompanhe as novidades em primeira mão. WhatsApp

Curiosidade: “Sisu” é uma palavra finlandesa que não tem tradução direta, mas significa uma coragem extrema e determinação inabalável diante de chances impossíveis. O filme foi aclamado pela crítica por sua estética que lembra John Wick misturado com Mad Max.

- Publicidade -

2. Telecine Premium: Farejando Vingança 2 (City of Wolves)

Aaron Eckhart retorna como o ex-policial K-9 Jake Rosser. Após um ataque brutal à sua família, ele e seu fiel parceiro canino, Argos, iniciam uma jornada visceral por justiça nas ruas perigosas de uma cidade dominada por “lobos”.

Curiosidade: O treinamento dos cães para esta franquia é real. O ator Aaron Eckhart passou meses convivendo com cães policiais de elite para garantir que o vínculo mostrado em tela fosse o mais autêntico possível, sem depender apenas de truques de câmera.

Qual a melhor opção para o seu sábado?

Filme Onde Assistir Estilo Vibe Sisu HBO (e HBO Max) Ação de Época / Faroeste Brutal, silencioso e heróico. Farejando Vingança 2 Telecine (e Globoplay) Policial / Thriller Adrenalina, parceria e justiça urbana.