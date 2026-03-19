HBO Max traz filmes e novas temporadas nos próximos dias

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A HBO Max traz várias novidades nos próximos dias, entre filmes, séries e documentários exclusivos. Um dos destaques, no dia 20 de março é o lançamento do filme “Uno: Entre o Ouro e a Morte”, thriller que mergulha em uma trama de mistério e poder ambientada em uma pequena comunidade mineradora na Colômbia.

A história acompanha Esmeralda, uma mulher determinada a descobrir o que realmente aconteceu com seu marido, um executivo ligado a uma grande multinacional de mineração que morreu em circunstâncias misteriosas.

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Sua investigação a leva até La Alameda, uma região marcada pela disputa por ouro e território. No local, ela recebe a ajuda de Joaquín, um camponês que conhece bem a região e seus perigos.

À medida que a busca por respostas avança, Esmeralda começa a descobrir segredos cada vez mais obscuros envolvendo interesses econômicos, corrupção e uma rede de poder disposta a fazer qualquer coisa para proteger seus interesses.

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O elenco traz Marcela Mar e Juan Pablo Urrego, e a direção é assinada por Julio César.

O que mais vem aí na HBO Max

23 de março — The Comeback – Temporada 3 (série HBO Original)

23 de março — O Mundo [Sem Filtro] de Any Malu (série animada infantil)

24 de março — Men Of War (docussérie)

24 de março — Bodycam: Registros Criminosos – Temporada 6 (reality policial)

25 de março — Heróis Esquecidos (filme)

26 de março — Boom Box: Beats and Betrayal (documentário musical)

26 de março — Lobo em Pele de Cordeiro – Temporada 11 (docussérie)

27 de março — Anaconda (filme)