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HBO Max faz “limpa” no catálogo e remove mais de 30 filmes em abril

Confira a lista de mais de 30 filmes que deixam o catálogo da HBO Max nas próximas semanas.

Por Guilherme Santos

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Se você está planejando uma maratona no streaming, é melhor correr. O catálogo da HBO Max passará por uma limpa significativa nas próximas semanas. Mais de 30 títulos, incluindo grandes sucessos de bilheteria, clássicos cult e animações da DC, estão com os dias contados na plataforma – todos saem no dia 1 de abril (ah, e não é mentira!). Abaixo, organizamos a lista completa para você não perder nada antes da remoção.

Títulos confirmados para deixar o catálogo

V de Vingança é um dos principais títulos que saem do catálogo

Sucessos de Bilheteria e Clássicos

  • V de Vingança (V for Vendetta)

    WhatsApp

  • Mulher-Maravilha (Wonder Woman)

  • Jumanji (Jumanji)

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  • Entrevista com o Vampiro (Interview with the Vampire)

  • Os Fantasmas se Divertem (Beetlejuice)

  • Gremlins (Gremlins)

  • Miss Simpatia (Miss Congeniality)

  • Doutor Sono (Doctor Sleep)

  • Gremlins 2: A Nova Turma (Gremlins 2: The New Batch)

  • O Apanhador de Sonhos (Dreamcatcher)

  • A Cor Púrpura (The Color Purple)

  • Da Magia à Sedução (Practical Magic)

Títulos da DC também deixam o catálogo em abril

Animações e Filmes da DC

  • Batman: A Piada Mortal (Batman: The Killing Joke)

  • Liga da Justiça: Ponto de Ignição (Justice League: The Flashpoint Paradox)

  • Batman: A Máscara do Fantasma (Batman: Mask of the Phantasm)

  • Liga da Justiça: Guerra (Justice League: War)

  • Liga da Justiça: A Legião do Mal (Justice League: Doom)

  • Liga da Justiça Sombria: Guerra de Apokolips (Justice League Dark: Apokolips War)

  • Grandes Astros: Superman (All-Star Superman)

  • Liga da Justiça vs. Jovens Titãs (Justice League vs. Teen Titans)

  • Lanterna Verde: Primeiro Voo (Green Lantern: First Flight)

  • Lanterna Verde: Cavaleiros Esmeralda (Green Lantern: Emerald Knights)

  • Injustiça (Injustice)

  • Os Jovens Titãs em Ação! vs. Jovens Titãs (Teen Titans Go! vs. Teen Titans)

  • Lanterna Verde: Cuidado com o meu Poder (Green Lantern: Beware My Power)

  • Scooby-Doo! e o Fantasma da Ópera (Scooby-Doo! Stage Fright)

  • Batman: Sina em Gotham (Batman: The Doom That Came to Gotham)

  • Liga da Justiça x RWBY: Super-Heróis e Caçadores – Parte Um (Justice League x RWBY: Super Heroes and Huntsmen Part One)

Outros Títulos

  • A Vingança de uma Mulher (Ms. 45)

Por que os filmes saem do catálogo?

A rotatividade de títulos é comum em serviços de streaming e geralmente está ligada ao fim dos contratos de licenciamento entre a plataforma e os estúdios produtores. Embora a HBO Max pertença à Warner Bros. Discovery, muitos títulos são licenciados para outros canais ou plataformas de forma rotativa. Eles ainda podem voltar, mas por enquanto, não há previsão de quando isto poderá acontecer.

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