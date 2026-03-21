HBO Max faz “limpa” no catálogo e remove mais de 30 filmes em abril

Se você está planejando uma maratona no streaming, é melhor correr. O catálogo da HBO Max passará por uma limpa significativa nas próximas semanas. Mais de 30 títulos, incluindo grandes sucessos de bilheteria, clássicos cult e animações da DC, estão com os dias contados na plataforma – todos saem no dia 1 de abril (ah, e não é mentira!). Abaixo, organizamos a lista completa para você não perder nada antes da remoção.
Títulos confirmados para deixar o catálogo
Sucessos de Bilheteria e Clássicos
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V de Vingança (V for Vendetta)
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Mulher-Maravilha (Wonder Woman)
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Jumanji (Jumanji)- Publicidade -
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Entrevista com o Vampiro (Interview with the Vampire)
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Os Fantasmas se Divertem (Beetlejuice)
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Gremlins (Gremlins)
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Miss Simpatia (Miss Congeniality)
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Doutor Sono (Doctor Sleep)
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Gremlins 2: A Nova Turma (Gremlins 2: The New Batch)
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O Apanhador de Sonhos (Dreamcatcher)
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A Cor Púrpura (The Color Purple)
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Da Magia à Sedução (Practical Magic)
Animações e Filmes da DC
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Batman: A Piada Mortal (Batman: The Killing Joke)
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Liga da Justiça: Ponto de Ignição (Justice League: The Flashpoint Paradox)
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Batman: A Máscara do Fantasma (Batman: Mask of the Phantasm)
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Liga da Justiça: Guerra (Justice League: War)
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Liga da Justiça: A Legião do Mal (Justice League: Doom)
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Liga da Justiça Sombria: Guerra de Apokolips (Justice League Dark: Apokolips War)
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Grandes Astros: Superman (All-Star Superman)
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Liga da Justiça vs. Jovens Titãs (Justice League vs. Teen Titans)
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Lanterna Verde: Primeiro Voo (Green Lantern: First Flight)
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Lanterna Verde: Cavaleiros Esmeralda (Green Lantern: Emerald Knights)
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Injustiça (Injustice)
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Os Jovens Titãs em Ação! vs. Jovens Titãs (Teen Titans Go! vs. Teen Titans)
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Lanterna Verde: Cuidado com o meu Poder (Green Lantern: Beware My Power)
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Scooby-Doo! e o Fantasma da Ópera (Scooby-Doo! Stage Fright)
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Batman: Sina em Gotham (Batman: The Doom That Came to Gotham)
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Liga da Justiça x RWBY: Super-Heróis e Caçadores – Parte Um (Justice League x RWBY: Super Heroes and Huntsmen Part One)
Outros Títulos
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A Vingança de uma Mulher (Ms. 45)
Por que os filmes saem do catálogo?
A rotatividade de títulos é comum em serviços de streaming e geralmente está ligada ao fim dos contratos de licenciamento entre a plataforma e os estúdios produtores. Embora a HBO Max pertença à Warner Bros. Discovery, muitos títulos são licenciados para outros canais ou plataformas de forma rotativa. Eles ainda podem voltar, mas por enquanto, não há previsão de quando isto poderá acontecer.