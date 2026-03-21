HBO Max faz “limpa” no catálogo e remove mais de 30 filmes em abril

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Se você está planejando uma maratona no streaming, é melhor correr. O catálogo da HBO Max passará por uma limpa significativa nas próximas semanas. Mais de 30 títulos, incluindo grandes sucessos de bilheteria, clássicos cult e animações da DC, estão com os dias contados na plataforma – todos saem no dia 1 de abril (ah, e não é mentira!). Abaixo, organizamos a lista completa para você não perder nada antes da remoção.

Títulos confirmados para deixar o catálogo

Sucessos de Bilheteria e Clássicos

V de Vingança ( V for Vendetta ) O Além da Tela está no WhatsApp! Entre no canal e acompanhe notícias e novidades em primeira mão. WhatsApp

Mulher-Maravilha ( Wonder Woman )

Jumanji ( Jumanji ) - Publicidade -

Entrevista com o Vampiro ( Interview with the Vampire )

Os Fantasmas se Divertem ( Beetlejuice )

Gremlins ( Gremlins )

Miss Simpatia ( Miss Congeniality )

Doutor Sono ( Doctor Sleep )

Gremlins 2: A Nova Turma ( Gremlins 2: The New Batch )

O Apanhador de Sonhos ( Dreamcatcher )

A Cor Púrpura ( The Color Purple )

Da Magia à Sedução (Practical Magic)

Animações e Filmes da DC

Batman: A Piada Mortal ( Batman: The Killing Joke )

Liga da Justiça: Ponto de Ignição ( Justice League: The Flashpoint Paradox )

Batman: A Máscara do Fantasma ( Batman: Mask of the Phantasm )

Liga da Justiça: Guerra ( Justice League: War )

Liga da Justiça: A Legião do Mal ( Justice League: Doom )

Liga da Justiça Sombria: Guerra de Apokolips ( Justice League Dark: Apokolips War )

Grandes Astros: Superman ( All-Star Superman )

Liga da Justiça vs. Jovens Titãs ( Justice League vs. Teen Titans )

Lanterna Verde: Primeiro Voo ( Green Lantern: First Flight )

Lanterna Verde: Cavaleiros Esmeralda ( Green Lantern: Emerald Knights )

Injustiça ( Injustice )

Os Jovens Titãs em Ação! vs. Jovens Titãs ( Teen Titans Go! vs. Teen Titans )

Lanterna Verde: Cuidado com o meu Poder ( Green Lantern: Beware My Power )

Scooby-Doo! e o Fantasma da Ópera ( Scooby-Doo! Stage Fright )

Batman: Sina em Gotham ( Batman: The Doom That Came to Gotham )

Liga da Justiça x RWBY: Super-Heróis e Caçadores – Parte Um (Justice League x RWBY: Super Heroes and Huntsmen Part One)

Outros Títulos

A Vingança de uma Mulher (Ms. 45)

Por que os filmes saem do catálogo?

A rotatividade de títulos é comum em serviços de streaming e geralmente está ligada ao fim dos contratos de licenciamento entre a plataforma e os estúdios produtores. Embora a HBO Max pertença à Warner Bros. Discovery, muitos títulos são licenciados para outros canais ou plataformas de forma rotativa. Eles ainda podem voltar, mas por enquanto, não há previsão de quando isto poderá acontecer.