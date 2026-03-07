InícioStreaming

HBO Max estreia ‘Rooster’, nova comédia estrelada por Steve Carell

Série criada pelos produtores de Ted Lasso chega ao streaming em 8 de março

Por Guilherme Santos
A HBO Max estreia no domingo, 8 de março a série original “Rooster”, nova comédia estrelada por Steve Carell que mistura humor ácido e relações familiares complicadas.

Ambientada em um campus universitário, a trama gira em torno de um escritor que tenta equilibrar sua carreira com a relação difícil com a filha. O cotidiano acadêmico, as ambições criativas e os conflitos entre gerações formam o pano de fundo da história.

Além de Carell, o elenco inclui Charly Clive, Danielle Deadwyler, Phil Dunster, John C. McGinley e Lauren Tsai.

A produção é comandada pelos showrunners Bill Lawrence e Matt Tarses, responsáveis por sucessos da televisão americana. A série é produzida pela Warner Bros. Television.

“Rooster” é uma das principais apostas de comédia da HBO Max em 2026. Confira o trailer:

Já disponível na HBO Max

  • Sobre Essa Pele – Temporada 2

  • Chapolin – Temporada 7

  • Chaves – Temporadas 4 a 7

  • Seu Nome Era Dolores: A Jenn que Eu Conheci

  • Alien

  • Aliens

  • A História de Nós Dois

Chega na próxima semana

10 de março — Nua na Rede: A Verdade Sobre Rose Leonel
11 de março — Planeta dos Macacos: O Confronto
11 de março — Planeta dos Macacos: A Guerra
11 de março — Supergirl (1984)
13 de março — Planeta dos Macacos: O Reinado

