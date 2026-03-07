HBO Max estreia ‘Rooster’, nova comédia estrelada por Steve Carell

A HBO Max estreia no domingo, 8 de março a série original “Rooster”, nova comédia estrelada por Steve Carell que mistura humor ácido e relações familiares complicadas.
Ambientada em um campus universitário, a trama gira em torno de um escritor que tenta equilibrar sua carreira com a relação difícil com a filha. O cotidiano acadêmico, as ambições criativas e os conflitos entre gerações formam o pano de fundo da história.
Além de Carell, o elenco inclui Charly Clive, Danielle Deadwyler, Phil Dunster, John C. McGinley e Lauren Tsai.
A produção é comandada pelos showrunners Bill Lawrence e Matt Tarses, responsáveis por sucessos da televisão americana. A série é produzida pela Warner Bros. Television.
“Rooster” é uma das principais apostas de comédia da HBO Max em 2026. Confira o trailer:
