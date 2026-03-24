HBO Max é o streaming com mais ‘combos’ e parcerias no Brasil

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Um levantamento exclusivo da Ampere Analysis, divulgado no mês de Março, revelou que a HBO Max é, atualmente, o serviço de streaming com a maior rede de parcerias do mundo. E o Brasil aparece, ao lado de EUA e Polônia, como um dos três mercados globais com o maior número de ofertas combinadas da plataforma.

​No cenário internacional, a HBO Max lidera com 60 parceiros exclusivos (incluindo operadoras de TV e telecomunicações), superando Disney+ (52), Netflix (47) e Prime Video (26). No Brasil, essa estratégia de “combos” (ou os chamados bundles) tornou-se a principal ferramenta da empresa para combater a rotatividade de assinantes e facilitar o acesso ao conteúdo premium.

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​As parcerias da HBO Max no Brasil

​Diferente da América do Norte, onde o Disney+ lidera as parcerias, ou da Europa Ocidental, dominada pela Netflix, a América Latina, e especialmente o Brasil, é o território onde a HBO Max fincou sua bandeira com mais força através de terceiros.

​Atualmente, o consumidor brasileiro encontra o serviço integrado em diversos gigantes do setor:

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​Operadoras de Telecom (Internet e Móvel): Parcerias consolidadas com Claro, Vivo e TIM, onde o streaming muitas vezes já vem incluso no valor da fatura de planos de internet fibra ou pós-pago. ​Mercado Livre (Meli+): Uma das parcerias de maior sucesso, oferecendo descontos agressivos ou meses gratuitos para usuários do programa de fidelidade. ​Bancos e Fintechs: Instituições como o Nubank e o Banco Inter frequentemente oferecem o serviço como benefício em suas lojas de aplicativos ou programas de pontos. ​TV por Assinatura Tradicional: Assinantes de pacotes premium da SKY e Claro tv+ possuem acesso direto à plataforma como parte do pacote de canais lineares.

​O futuro da sua fatura

​O estudo da Ampere destaca que 44% das parcerias da HBO Max são do tipo “hard bundle”. Isso significa que o streaming é um componente fixo do pacote (como um plano de internet + HBO Max) e não pode ser separado.

​Para o brasileiro, isso representa uma conveniência financeira: em vez de pagar R$ 34,90 ou R$ 54,90 isoladamente, o valor diluído no combo da operadora acaba saindo muito mais barato, protegendo o usuário dos reajustes individuais de cada plataforma.

​Panorama Global

​Enquanto o Brasil se destaca na estratégia de parcerias, a HBO Max se prepara para um de seus maiores desafios: o lançamento oficial no Reino Unido, em 26 de março.

A pesquisa reforça que, embora a Netflix ainda seja a líder em volume total de assinantes em algumas regiões, a HBO Max é a campeã de distribuição estratégica, estando presente em 303 diferentes pacotes de ofertas ao redor do globo.