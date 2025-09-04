GE TV: novo canal esportivo da Globo está no ar

Publicidade

A Globo lança nesta quinta-feira, 4 de setembro, a GE TV, sua nova plataforma digital gratuita para transmissões esportivas online, que promete competir diretamente com a CazéTV. O novo canal estreia substituindo o sinal do GE FAST no YouTube, TikTok, Globoplay e Samsung TV Plus, Claro tv+, Vivo Play e Oi TV, e chega em breve também ao TCL Channel e LG Channels.

Estreia com Brasil x Chile

A GE TV estreia já em grande estilo, transmitindo o jogo da seleção brasileira contra o Chile, direto do Maracanã, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo 2026, com um time formado por Fred Bruno e Mariana Spinelli na apresentação, Jorge Iggor na narração, Bruno Formiga, Luana Maluf e Andre Balada nos comentários, além das repórteres Sofia Miranda e Jordana Araújo acompanhando os bastidores da partida.

Gratuito e multiplataforma

A proposta da GE TV é unir o melhor do esporte brasileiro e internacional em uma plataforma digital interativa, irreverente e conectada ao público. O canal oferecerá transmissões ao vivo de grandes eventos e direitos esportivos do Grupo Globo, como Brasileirão Série A, Libertadores, Copa do Brasil, NFL, Liga das Nações de Vôlei e Brasileirão Feminino, além de lives, resenhas, pré-jogos, melhores momentos e mesacasts disponíveis 24 horas por dia.