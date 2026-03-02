Fusão: HBO Max e Paramount+ devem virar uma única plataforma

- Publicidade -

O que era uma possibilidade tornou-se o plano oficial. Após a Paramount Skydance vencer a bilionária disputa pela compra da Warner Bros. Discovery (WBD), o CEO David Ellison confirmou, em conferência com investidores nesta segunda-feira, que o objetivo final é a fusão do Paramount+ com o HBO Max em uma única plataforma global.

A nova potência do entretenimento já nasce com números impressionantes: somados, os serviços contam com mais de 200 milhões de assinantes diretos, o que coloca o novo grupo em pé de igualdade para competir com Disney+ e Netflix pelo topo do mercado.

“HBO deve continuar sendo HBO”

Uma das maiores dúvidas dos fãs e investidores era o destino da marca HBO, conhecida mundialmente pelo selo de qualidade em produções como The Last of Us, Euphoria e a futura série de Harry Potter. Ellison foi enfático: “HBO deve continuar sendo HBO”.

A estratégia indica que:

Independência Criativa : A equipe liderada por Casey Bloys deve manter autonomia para produzir o conteúdo premium que define a marca.

Sub-marca de Luxo : A HBO funcionará como uma "vitrine de elite" dentro do novo aplicativo unificado, preservando sua identidade visual e curadoria.

Fim da confusão: Após anos de idas e vindas (HBO Go, HBO Now, HBO Max, apenas Max e o retorno para HBO Max em 2024), a marca agora será protegida como o pilar de prestígio do novo império.

Esportes: O Trunfo na Manga

Além de filmes e séries, a fusão cria um gigante dos esportes. A união da TNT Sports com a CBS Sports sob o mesmo teto digital promete ser um diferencial competitivo imbatível. No mercado europeu, isso pode significar a permanência da Champions League na estrutura da TNT Sports, consolidando a plataforma como destino obrigatório para os fãs de futebol.

O que muda para o assinante?

Embora o anúncio traga empolgação, os detalhes práticos sobre preços, datas de migração e o nome da nova plataforma unificada ainda não foram revelados. A expectativa é que, até o meio deste ano, a Paramount conclua a consolidação interna de sua própria pilha tecnológica para, então, iniciar a integração dos ativos da Warner.

No Reino Unido, o lançamento do HBO Max (previsto para daqui a três semanas) deve ocorrer normalmente, mas já sob a sombra de que o serviço, em sua forma atual, terá vida curta antes da integração total com o ecossistema da Paramount.