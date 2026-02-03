Fevereiro: Pluto TV anuncia programação explosiva

- Publicidade -

A Pluto TV, pioneira no modelo de televisão por streaming gratuito (FAST), decidiu transformar o mês de fevereiro em um festival de conteúdo sem custo para o espectador brasileiro. Com uma estratégia que mistura transmissões ao vivo de grandes premiações, nostalgia dos anos 90 e um especial de Carnaval “do sofá”, a plataforma reforça sua posição como a principal alternativa gratuita aos gigantes pagos.

O Brasil no NAACP Image Awards

Um dos grandes destaques do mês é a transmissão ao vivo do 2026 NAACP Image Awards. No dia 28 de fevereiro, às 22h, o canal BET Pluto TV exibe a cerimônia que celebra a excelência da cultura negra no entretenimento. O público brasileiro tem um motivo extra para sintonizar: o aclamado filme “O Agente Secreto”, dirigido por Kleber Mendonça Filho e estrelado por Wagner Moura, concorre na categoria de Melhor Filme Internacional.

Carnaval e Pokémon Day

Para quem quer fugir da aglomeração, o “Carnaval do Sofá” acontece de 13 a 18 de fevereiro. A curadoria foi dividida por temas inusitados nos canais da plataforma, como o “Imperadores da Adrenalina” (Ação), “ETs do Samba” (Aliens) e “Mocidade Otaku” (Animes).

Já no dia 27 de fevereiro, a nostalgia toma conta com o Pokémon Day. A partir das 13h, o serviço exibe “Pokémon: O Primeiro Filme”, seguido de uma maratona de episódios clássicos da jornada original de Ash e Pikachu, celebrando o aniversário da franquia que atravessa gerações.

Estreias de Peso: Do Faroeste ao Espaço

A grade de fevereiro também recebe reforços de peso no catálogo On Demand e nos canais lineares:

Star Trek: Voyager : As temporadas 5, 6 e 7 chegaram no dia 1º, completando a saga da Capitã Janeway.

Deadwood: Cidade Sem Lei : O cultuado faroeste da HBO estreou sua primeira temporada no dia 2.

Cinema de Sucessos: Filmes premiados como o vencedor do Oscar “Crash: No Limite” (01/02) e o suspense “O Suspeito da Rua Arlington” (07/02) são as principais apostas em longa-metragem.

O catálogo de terror também ganha fôlego com as estreias de “A Possessão de Mary” (08/02) e “Não Toque Duas Vezes” (22/02), garantindo sustos para quem prefere o clima sombrio mesmo em plena temporada de folia. Com essas adições, a Pluto TV prova que o modelo gratuito pode entregar uma curadoria tão refinada quanto os serviços por assinatura.