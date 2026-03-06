F1 2026 na Globo e Globoplay: Sinais extra, 4K, multicâmera e mais

- Publicidade -

A espera do fã de velocidade terminou. A temporada 2026 da Fórmula 1 começa oficialmente no próximo domingo, 8 de março, e o palco não poderia ser mais emblemático: o GP da Austrália marca o retorno da categoria às telas da Globo. Com um projeto focado em tecnologia e interatividade, o grupo preparou uma cobertura que se divide entre a TV aberta, por assinatura e streaming.

Para quem não quer perder nenhum detalhe, o sportv3 será a casa oficial dos entusiastas. O canal exibirá 100% das atividades de pista — desde o primeiro treino livre até a bandeirada final no domingo — com sinal disponível em 4K. A narração dos treinos e da classificação fica com Bruno Fonseca, acompanhado por Rafael Lopes, Luciano Burti e a onipresente Mariana Becker, que estreia em uma função inédita como comentarista direto do circuito de Albert Park.

Além da Tela está no WhatsApp! Entre em nosso canal e acompanhe as novidades em primeira mão. WhatsApp

Madrugada de velocidade na TV Globo

A grande novidade para o grande público é o retorno das manhãs (ou madrugadas) de domingo com a narração de Everaldo Marques. A TV Globo transmitirá ao vivo 15 etapas da temporada, começando pelo GP da Austrália. A transmissão na TV aberta começa na madrugada de sábado para domingo, logo após o Altas Horas, cerca de 45 minutos antes da largada.

- Publicidade -

Ao lado de “Evê”, estarão Luciano Burti e Mariana Becker, trazendo a análise técnica e os bastidores dos novos carros de 2026, que passaram por mudanças profundas de regulamento. O objetivo é traduzir a complexidade da “Nova F1” para o público leigo, sem perder a profundidade que o fã assíduo exige.

Tecnologia e Mosaico no Globoplay

A experiência de assistir à Fórmula 1 em 2026 vai além da tela da TV. A Globo investiu em estúdios de Produção Virtual e Realidade Aumentada, simulando boxes reais e apresentando dados de telemetria em tamanho real. No Globoplay, os assinantes terão acesso a um sinal extra exclusivo com um mosaico de três telas:

A transmissão oficial da corrida;

Câmeras onboard (dentro dos carros);

Mapa de rastreamento em tempo real de todos os pilotos