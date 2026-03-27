Estreias do Universal+ em abril: O que chega no streaming

Siga o Além da Tela no Google News! Fique por dentro das últimas notícias sobre TV, streaming e o mercado de entretenimento. Seguir

- Publicidade -

O mês de abril chega com tudo no catálogo do Universal+. A plataforma de streaming preparou uma programação de peso que promete agradar desde os fãs de dramas policiais os apaixonados por reality shows de convivência. O grande destaque fica para o nascimento de uma nova franquia e o retorno de rostos conhecidos do público.

Confira as datas e os detalhes das principais estreias:

O Além da Tela está no WhatsApp! Entre no canal e acompanhe notícias e novidades em primeira mão. WhatsApp

🚔 Crossover “One Chicago” (Reckoning)

Estreia: 6 de Abril

Prepare o coração para o evento televisivo intitulado “Reckoning”. A franquia One Chicago apresenta um crossover eletrizante unindo as equipes de Chicago Fire, Chicago Med e Chicago P.D. em uma única história contínua.

- Publicidade -

Tudo começa com uma emergência aérea no aeroporto de Chicago. O que parece ser um acidente comum revela um segredo letal que exige a perícia dos médicos do Hospital Gaffney e a investigação tática da Unidade de Inteligência.

Para deleite dos fãs, o episódio marca o retorno especial de Tracy Spiridakos (Hailey Upton) e Jesse Lee Soffer (Jay Halstead).

🌴 Love Island USA (7ª Temporada)

Estreia: 23 de Abril

Se você busca entretenimento leve e muito drama, a sétima temporada de Love Island USA é a escolha certa. Apresentado por Ariana Madix, o reality leva 30 participantes para uma vila deslumbrante em Fiji.

O Formato: Isolados do mundo, os islanders precisam formar casais para sobreviver à competição. São 37 episódios repletos de reviravoltas, provas de afinidade e as temidas sessões de recoupling.

🚨 Boston Blue (1ª Temporada)

Estreia: 30 de Abril

O lançamento mais aguardado do mês é Boston Blue, o spin-off oficial de Blue Bloods. A série marca o retorno do detetive Danny Reagan (Donnie Wahlberg) à linha de frente, mas agora em um novo cenário.

A História: Danny deixa o Departamento de Polícia de Nova York e se muda para Boston após seu filho, Sean, se envolver em uma situação complicada.

Novo Elenco: Reagan fará parceria com a detetive Lena Silver (Sonequa Martin-Green). A série já chega com o selo de sucesso, tendo sua segunda temporada confirmada antes mesmo da estreia.

Como assistir ao Universal+?

O serviço está disponível de forma integrada em diversas plataformas no Brasil. Você pode acessar o conteúdo através do Prime Video Channels, Claro TV+, Vivo Play, Meli+ (Mercado Livre) e UOL Play.