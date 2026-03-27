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Estreias do Universal+ em abril: O que chega no streaming

Plataforma reforça catálogo com drama policial, reality show em Fiji e grandes reviravoltas em suas séries de maior sucesso.

Por Guilherme Santos
“Suffer the Children” – Danny and Lena take on a high-stakes murder case that leads to one of Boston’s most infamous unsolved crimes. Meanwhile, tensions rise within the Silver family as a complex shooting case sparks debate over accountability and parenting, on “BOSTON BLUE,” Friday, Nov. 14 (10:00-11:00 PM, ET/PT) on the CBS Television Network, and streaming on Paramount+ (live and on-demand for Paramount+ subscribers, or on-demand for Paramount+ Essential subscribers the day after the episode airs)*. Pictured: Donnie Wahlberg as Danny Reagan Photo: John Medland/CBS ©2025 CBS Broadcasting, Inc. All Rights Reserved.

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O mês de abril chega com tudo no catálogo do Universal+. A plataforma de streaming preparou uma programação de peso que promete agradar desde os fãs de dramas policiais os apaixonados por reality shows de convivência. O grande destaque fica para o nascimento de uma nova franquia e o retorno de rostos conhecidos do público.

Confira as datas e os detalhes das principais estreias:

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🚔 Crossover “One Chicago” (Reckoning)

Estreia: 6 de Abril

Prepare o coração para o evento televisivo intitulado “Reckoning”. A franquia One Chicago apresenta um crossover eletrizante unindo as equipes de Chicago Fire, Chicago Med e Chicago P.D. em uma única história contínua.

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Tudo começa com uma emergência aérea no aeroporto de Chicago. O que parece ser um acidente comum revela um segredo letal que exige a perícia dos médicos do Hospital Gaffney e a investigação tática da Unidade de Inteligência.

Para deleite dos fãs, o episódio marca o retorno especial de Tracy Spiridakos (Hailey Upton) e Jesse Lee Soffer (Jay Halstead).

🌴 Love Island USA (7ª Temporada)

Estreia: 23 de Abril

Se você busca entretenimento leve e muito drama, a sétima temporada de Love Island USA é a escolha certa. Apresentado por Ariana Madix, o reality leva 30 participantes para uma vila deslumbrante em Fiji.

  • O Formato: Isolados do mundo, os islanders precisam formar casais para sobreviver à competição. São 37 episódios repletos de reviravoltas, provas de afinidade e as temidas sessões de recoupling.

🚨 Boston Blue (1ª Temporada)

Foto: John Medland/CBS ©2025 CBS Broadcasting, Inc. All Rights Reserved.

Estreia: 30 de Abril

O lançamento mais aguardado do mês é Boston Blue, o spin-off oficial de Blue Bloods. A série marca o retorno do detetive Danny Reagan (Donnie Wahlberg) à linha de frente, mas agora em um novo cenário.

  • A História: Danny deixa o Departamento de Polícia de Nova York e se muda para Boston após seu filho, Sean, se envolver em uma situação complicada.

  • Novo Elenco: Reagan fará parceria com a detetive Lena Silver (Sonequa Martin-Green). A série já chega com o selo de sucesso, tendo sua segunda temporada confirmada antes mesmo da estreia.

Como assistir ao Universal+?

O serviço está disponível de forma integrada em diversas plataformas no Brasil. Você pode acessar o conteúdo através do Prime Video Channels, Claro TV+,  Vivo Play, Meli+ (Mercado Livre) e UOL Play.

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