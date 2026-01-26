Fevereiro: Rivalidade Ardente ganha data de estreia na HBO Max

- Publicidade -

A HBO Max confirmou a chegada de um dos títulos mais aguardados pelos leitores de romance ao seu catálogo brasileiro. No dia 13 de fevereiro, estreia “Rivalidade Ardente” (Heated Rivalry), série original da plataforma canadense Crave baseada na aclamada saga literária Game Changers, da autora Rachel Reid. A produção promete fisgar o público com uma mistura intensa de competitividade esportiva e um romance proibido que atravessa décadas.

Criada pelo premiado Jacob Tierney (Letterkenny), a série acompanha a trajetória de Shane Hollander (Hudson Williams) e Ilya Rozanov (Connor Storrie). Na trama, os dois são as maiores estrelas da Major League Hockey e rivais ferrenhos dentro do gelo. No entanto, o que o público e a liga não sabem é que, fora das arenas, eles mantêm um relacionamento secreto e emocionalmente carregado, que começou como um encontro casual entre novatos e evoluiu ao longo de oito anos.

A primeira temporada, composta por seis episódios, explora o dilema de viver duas vidas opostas. Enquanto Shane e Ilya buscam o sucesso e a glória no exigente mundo do hóquei profissional, eles precisam decidir se há espaço para o amor verdadeiro em um ambiente marcado pela negação e pela pressão da mídia. O elenco ainda traz nomes conhecidos como Sophie Nélisse (Yellowjackets) e Dylan Walsh (Nip/Tuck).

A série é produzida pela Accent Aigu Entertainment em associação com a Bell Media e distribuída pela Sphere Abacus. Para quem acompanha dramas com a temática LGBTQIA+ e bastidores do esporte, “Rivalidade Ardente” surge como o principal destaque do streaming para o início de 2026, ocupando o vácuo de grandes produções de romance contemporâneo com uma narrativa madura e envolvente.