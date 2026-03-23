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Disney+ por menos de R$ 10? Saiba como aproveitar antes que acabe

Plataforma libera acesso ao catálogo completo com valor promocional para quem assinar até o fim do mês.

Por Além da Tela

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Se você estava esperando o momento certo para maratonar as produções da Marvel, Star Wars ou os clássicos da animação, a hora pode ser agora. O Disney+ entrou na reta final de sua campanha promocional que oferece a mensalidade a partir de R$ 9,90. A oferta, limitada, vai até a próxima segunda-feira, 30 de março.

A promoção é destinada tanto a novos assinantes quanto a usuários que desejam voltar à plataforma. Ao aderir à oferta, o cliente garante esse valor reduzido durante os dois primeiros meses.

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Detalhes da oferta:

  • Preço: A partir de R$ 9,90 por mês nos dois primeiros meses.

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  • Público: Novos assinantes e contas inativas que queiram retornar.

  • Prazo final: 30 de março de 2026.

  • Onde assinar: Diretamente pelo site oficial (www.disneyplus.com).

Entre os destaques recentes do Disney+ estão conteúdos novos e exclusivos, como a animação Zootopia 2, estreia de novos episódios das séries História de Amor: John F. Kennedy Jr. e Carolyn BessetteParadise 2ª temporada e a estreia da nova temporada de Demolidor: Renascido, da Marvel Television e Outlander.

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