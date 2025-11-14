Dezembro: Confira as principais novidades da HBO na TV paga

O canal de TV por assinatura HBO preparou diversas novidades para sua principal sessão de filmes. As estreias ocorrem todos os sábados, sempre a partir das 22h. Confira abaixo as principais novidades de dezembro:

As novidades começam no dia 6 de dezembro com Ladrões. O ex-jogador de beisebol Hank Thompson inesperadamente se vê envolvido em uma luta pela sobrevivência no submundo criminoso da cidade de Nova York dos anos 1990. Ele é forçado a navegar por um mundo que nunca imaginou.

A Grande Viagem da Sua Vida é a novidade do dia 20 de dezembro. A narrativa imaginativa de dois estranhos e da extraordinária jornada emocional que os conecta.

Fechando o mês, os assinantes conferem no dia 27 de dezembro o longa Um Verão Infernal. O conselheiro de acampamento de 24 anos, Jason Hochberg, chega a Camp Pineway achando que seu maior problema era estar afastado de seus colegas adolescentes. O que ele não sabe é que um assassino mascarado está rondando o acampamento, brutalmente matando os conselheiros um por um.

A estreia do dia 13 de dezembro ainda não foi divulgada.