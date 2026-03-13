Como funciona o Samsung TV Plus? Saiba como assistir a mais de 90 canais grátis

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Se você possui uma Smart TV da marca Samsung fabricada a partir de 2017, provavelmente já notou um ícone azul com o símbolo de “play” na sua barra de aplicativos. Mas, afinal, como funciona o Samsung TV Plus? O serviço é o que o mercado chama de FAST (Free Ad-supported Streaming TV): uma plataforma de televisão via streaming que é totalmente gratuita, e contém anúncios, bem parecido como a TV aberta tradicional.

A grande vantagem para o espectador, especialmente aquele que busca simplificar o consumo em casa, é a ausência de assinaturas, cadastros ou cartões de crédito. O serviço já vem instalado de fábrica e utiliza a sua conexão de internet para entregar uma grade de canais lineares (com programação fixa) e conteúdos on-demand.

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O passo a passo: Como acessar e navegar

Entender como o serviço opera na prática é simples. Ao contrário de plataformas como Netflix ou HBO Max, onde você precisa escolher o que assistir antes de começar, o Samsung TV Plus funciona como o “zapping” clássico:

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Conexão: Certifique-se de que sua TV está conectada ao Wi-Fi ou cabo de rede. Acesso Direto: Basta clicar no ícone do aplicativo ou trocar os canais usando o botão de volume/canal do controle remoto (em muitos modelos, o serviço ocupa os canais acima do 2000). Guia de Programação: Ao apertar o botão “Guia”, você visualiza o que está passando em todos os canais e o que virá a seguir, facilitando o planejamento do seu entretenimento.

O que você encontra na grade de canais?

O Samsung TV Plus no Brasil já ultrapassou a marca de 90 canais, cobrindo diversos gêneros que atendem desde o público infantil até os aficionados por notícias e esportes. O funcionamento é dividido por categorias:

Notícias e Atualidades: Canais como Record News , CNN Brasil, SBT News, Times Brasil CNBC, Veja+, Jovem Pan News e Canal UOL, entre outros, oferecem cobertura 24h.

Filmes e Séries: Opções como Cine Pipoca , Adrenalina Freezone, Runtime, Sony One Cinema, NetMovies, SparkTV, Adrenalina Pura , e outros, trazem catálogos rotativos de sucessos de Hollywood e produções cult.

Estilo de Vida e Variedades: Entre os destaques, Caras TV, TV Flow, Receitas Fast, Tastemade, MasterChef Brasil, Travel Plus e o recém-lançado Omelete TV .

Esportes: Já são mais de 15 opções para os fãs de esporte, com CazéTV, GE TV, NSports, FIFA+, Canal GOAT, SFT Combat, Red Bull TV, e muitos outros.

Por que o FAST é tendência?

A resposta para o sucesso de serviços FAST, como Pluto TV, LG Channels e o próprio Samsung TV Plus reside na fadiga das assinaturas. Em um cenário onde o consumidor se vê cercado por dezenas de boletos de streaming, ter um hub de entretenimento profissional, com curadoria de qualidade e custo zero, torna-se um diferencial imbatível.

Além disso, no caso do streaming da Samsung, a integração com o ecossistema da marca permite continuar assistindo em dispositivos móvei, como smartphones Galaxy e tablets, através do aplicativo dedicado.