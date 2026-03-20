Como funciona o MGM+? Conheça o catálogo, preços e onde assistir ao streaming

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Se você é fã de séries que te deixam grudado na cadeira ou de clássicos que definiram o cinema, já deve ter cruzado com o nome MGM+. Mas, afinal, como funciona este streaming? Diferente de gigantes como Netflix, o MGM+ se posiciona como um destino premium de nicho, focando em qualidade sobre quantidade e entregando uma experiência totalmente livre de anúncios.

Disponível em 34 países, incluindo o Brasil, o serviço opera como um “Channel” dentro do Prime Video. Isso significa que você não precisa necessariamente de um novo aplicativo; o conteúdo é integrado à interface do streaming da Amazon, mas exige uma assinatura adicional.

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O que torna o catálogo do MGM+ diferente?

O grande motor de curiosidade do MGM+ hoje são suas séries originais de alta qualidade. Se você ouviu falar do fenômeno de terror e ficção científica “FROM” (Origem) ou está ansioso pela adaptação de Stephen King, “O Instituto”, o MGM+ é a casa oficial dessas produções.

O funcionamento do catálogo é dividido em três pilares principais:

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Séries Originais Exclusivas: Além de FROM, o serviço destaca o faroeste moderno Billy the Kid e a nova aventura romântica Robin Hood.

Franquias Lendárias: Sendo o braço de streaming do histórico estúdio Metro-Goldwyn-Mayer, a plataforma oferece acesso a um cofre de clássicos de Hollywood. Documentários Premiados: Uma seleção curada de investigações e biografias que dificilmente são encontradas em outros catálogos generalistas.

Como assinar e quanto custa?

Para quem quer saber como funciona a parte prática, o processo é simples:

Via Prime Video Channels: Você acessa a aba “Canais”, seleciona o MGM+ e pode testar gratuitamente por um período (geralmente 7 dias). Após o teste, o valor (atualmente, em R$ 19,90 por mês) é debitado na mesma fatura da sua conta Amazon.

Dispositivos: O serviço funciona em Smart TVs, smartphones, tablets e consoles de videogame, permitindo o download para assistir offline.

Vale a pena assinar o MGM+?

A resposta depende do seu perfil. Se você busca produções com roteiros mais densos, atmosfera de suspense e não aguenta mais navegar por catálogos infinitos de filmes genéricos, o MGM+ funciona como um streaming para quem prefere “poucos e bons” títulos com o selo MGM. Por que não testar?