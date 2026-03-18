CNN Money lança programa dedicado exclusivamente à infraestrutura

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O setor de logística e infraestrutura, motor vital para a competitividade da economia brasileira, ganha um espaço nobre na TV a partir desta semana. O canal CNN Money estreia nesta quinta-feira, 19 de março, o programa “Conexão Infra”, atração semanal que chega com a missão de traduzir os desafios de rodovias, ferrovias, portos e aeroportos em análises diretas para o investidor e para o cidadão interessado nos rumos do país.

Apresentado pela dupla Daniel Rittner e Jenifer Ribeiro, o programa terá 30 minutos de duração e um formato focado em entrevistas aprofundadas. O objetivo é reunir quem decide e quem executa os grandes projetos nacionais, abordando temas sensíveis como Parcerias Público-Privadas (PPPs) e os gargalos históricos que ainda travam o crescimento do Brasil.

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Para abrir a temporada, o “Conexão Infra” traz uma entrevista exclusiva com André De Ângelo, CEO da Acciona no Brasil. A empresa espanhola tornou-se a segunda maior companhia de engenharia do país e está à frente da Linha 6-Laranja do metrô de São Paulo, considerada a maior obra de infraestrutura urbana em execução na América Latina no momento.

Além do transporte sobre trilhos, a Acciona tem avançado agressivamente no setor de saneamento básico, com concessões recentes no Paraná, Espírito Santo e Pernambuco. No programa, De Ângelo deve detalhar o cenário para novos investimentos e como o setor privado está driblando os desafios de operar projetos estruturantes em um ambiente de negócios complexo.