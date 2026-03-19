Claro tv+ expande grade com Markket e adiciona Multishow 4K

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A Claro tv+ reforçou sua curadoria de conteúdo com duas adições estratégicas. Para quem busca conhecimento e tendências de mercado, o canal Markket estreia no VC 692 (exclusivo para o App). Já para os fãs de música que não abrem mão da melhor imagem possível, o Multishow 4K chega de forma temporária no VC 442, disponível para Box, Fibra, Cabo e App.

Markket: O hub do empreendedorismo

O canal Markket desembarca com a missão de traduzir o ecossistema da inovação para o telespectador. Com uma grade que respira tecnologia e negócios, o canal é um prato cheio para quem acompanha o mundo das startups e do agronegócio moderno.

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O que ver : Programas de entrevistas, coberturas de eventos de inovação, séries sobre ciência e educação financeira.

: Programas de entrevistas, coberturas de eventos de inovação, séries sobre ciência e educação financeira. Foco: Empreendedorismo, games e o novo agronegócio.

Multishow 4K: O Lolla em detalhes

A partir desta sexta-feira (20 de março), o VC 442 se transforma no passaporte vip para o Autódromo de Interlagos. O sinal temporário do Multishow 4K transmitirá as principais atrações do Lollapalooza Brasil 2026 com quatro vezes mais definição que o HD padrão.

A transmissão começa diariamente às 14h30, focando nos Palcos 1 e 2 (Budweiser e Samsung).

Agenda Lollapalooza 2026 (Palcos Principais)

Dia Destaques da Programação Sexta (20/03) Sabrina Carpenter + Deftones + Doechii Sábado (21/03) Chappell Roan + Skrillex + Lewis Capaldi Domingo (22/03) Tyler, The Creator + Lorde + Turnstile