CazéTV: Estes são os próximos jogos ao vivo da semana

A CazéTV continua consolidando sua posição como hub de esportes gratuitos no YouTube, misturando transmissão, informação e entretenimento. A programação para esta reta final de semana traz um cardápio variado, que vai do tênis de mesa na China ao clássico interestadual entre Vasco e Palmeiras, passando por uma estreia histórica no basquete feminino.
🏀 Estreia no Basquete
A quarta-feira (11) marca um novo capítulo na emissora com o início das Eliminatórias da Copa do Mundo de Basquete Feminino. O projeto visa acompanhar o ciclo das seleções brasileiras até o Mundial de 2026. Além disso, o fenômeno do tênis de mesa, Hugo Calderano, busca revanche no WTT Champions de Chongqing.
Quarta-feira (11/03):
- 05h30: Brasil x Bélgica (Basquete Feminino)
- 09h15: WTT Champions | Chongqing (Estreia de Hugo Calderano)
- 18h00: Estados Unidos x Senegal (Basquete Feminino)
- 20h00: Compacto: Brasil x Bélgica
⚽ Quinta: 18 jogos e Brasileirão
A quinta-feira (12) é o dia mais carregado da semana. A CazéTV transmite o melhor da Europa League e da Conference League, com destaque para gigantes como Roma, Porto e Aston Villa.
À noite, o clima esquenta com o Brasileirão 2026. O Vasco, lanterna, tenta quebrar um tabu de 11 anos sem vencer o líder Palmeiras em São Januário.
Lista de Jogos (Quinta, 12/03):
Rodada das 14h45:
- Europa League: Lille x Aston Villa; Bologna x Roma; VfB Stuttgart x Porto; Panathinaikos x Real Betis.
- Conference League: Samsunspor x Rayo Vallecano; Lech Poznań x Shakhtar Donetsk; AZ Alkmaar x Sparta Praha; Rijeka x Strasbourg.
Rodada das 17h00:
- Europa League: Celta x Lyon; Nottingham Forest x Midtjylland; Ferencvárosi x Braga; Genk x Freiburg.
- Conference League: Fiorentina x Wisła Kraków; Crystal Palace x AEK Larnaca; NK Celje x AEK Athens; Sigma Olomouc x FSV Mainz 05.
Horário Nobre:
- 19h30: Vasco da Gama x Palmeiras (Brasileirão – Pré-jogo e Partida)
- 21h00: Porto Rico x Estados Unidos (Basquete Feminino)
- 21h30: Roda de Bobo #16
🇫🇷 Sexta: Ligue 1 e Clássico Retrô
O encerramento da semana foca na elegância do futebol francês e na nostalgia dos grandes confrontos da Seleção Brasileira.
Sexta-feira (13/03):
- 08h00: WTT Champions | Chongqing #4
- 16h45: Olympique Marseille x Auxerre (Ligue 1)
- 18h45: ReCopando | Brasil x França (Especial Final 1998)