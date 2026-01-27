Apple TV revela os lançamentos de Fevereiro

- Publicidade -

Fevereiro chega movimentado no Apple TV, com novas temporadas, um filme inédito com elenco de peso e o desfecho de uma das séries de espionagem mais elogiadas da plataforma. Entre os principais destaques do mês estão o retorno de Monarch: Legado de Monstros e a segunda temporada de A Última Coisa Que Ele Me Falou.

Um romance no pós-vida abre o mês

A primeira grande estreia acontece na sexta-feira, 13 de fevereiro, com o filme “Eternidade”, comédia romântica que mistura fantasia, humor e drama. Estrelado por Elizabeth Olsen, Miles Teller e Callum Turner, o longa parte de uma premissa curiosa: no pós-vida, as almas têm apenas uma semana para decidir com quem passarão a eternidade.

É nesse cenário que Joan, personagem de Olsen, se vê diante de uma escolha impossível entre o homem com quem construiu sua vida adulta e o primeiro amor, que morreu jovem e a esperou por décadas. Dirigido por David Freyne, o filme aposta em um tom leve, mas emocional, e completa o elenco com Da’Vine Joy Randolph e John Early.

Jennifer Garner em nova temporada

Na sexta-feira, 20 de fevereiro, o Apple TV lança a segunda temporada de “A Última Coisa Que Ele Me Falou”, série de suspense estrelada e produzida por Jennifer Garner. Com oito episódios, a nova fase adapta o livro The First Time I Saw Him, sequência do best-seller de Laura Dave.

Na trama, Owen reaparece após cinco anos desaparecido, forçando Hannah e sua enteada Bailey a correr contra o tempo para entender o que aconteceu e tentar salvar a família. Além de Garner e Angourie Rice, o elenco conta com Nikolaj Coster-Waldau, David Morse, e as estreias de Judy Greer e Rita Wilson.

A série segue como uma das apostas mais sólidas da parceria entre o Apple TV+ e a Hello Sunshine, produtora de Reese Witherspoon.

“Monarch” retorna com ameaça ainda maior no Monsterverse

O maior lançamento do mês acontece no dia 27 de fevereiro, com a estreia da segunda temporada de “Monarch: Legado de Monstros”. A série ambientada no Monsterverse retorna com dez episódios e amplia o escopo da história, levando os personagens até a Ilha da Caveira de Kong.

Estrelada por Kurt Russell e Wyatt Russell, a nova temporada coloca a organização Monarch diante de uma ameaça titânica inédita, enquanto segredos do passado voltam à tona. O elenco ainda inclui Anna Sawai, Kiersey Clemons, Ren Watabe, Mari Yamamoto, Joe Tippett e Anders Holm.

Com Godzilla e Kong novamente no radar, a série reforça a aposta do Apple TV+ em universos compartilhados e produções de grande escala.

“Teerã” encerra temporada premiada

Também no dia 27 de fevereiro, o streaming da Apple exibe o final da terceira temporada de “Teerã”, série vencedora do Emmy Internacional. A produção encerra mais um arco intenso de espionagem, com Niv Sultan retornando como a agente Tamar Rabinyan e Hugh Laurie ampliando o peso dramático da temporada.

Após agir por conta própria e sofrer perdas importantes, Tamar precisa reconquistar a confiança do Mossad em meio a uma missão cada vez mais perigosa. O encerramento da temporada chega com a confirmação de que a série já está renovada para a quarta temporada, garantindo continuidade à trama.

Programação do Apple TV+ em fevereiro

13 de fevereiro – Eternidade (filme)

20 de fevereiro – A Última Coisa Que Ele Me Falou – Temporada 2

27 de fevereiro – Monarch: Legado de Monstros – Temporada 2

27 de fevereiro – Teerã – Final da Temporada 3