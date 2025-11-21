Ao vivo: Multishow e Globoplay transmitem o Caldas Country Festival

O Circuito Sertanejo 2025 chega ao seu gran finale e promete uma despedida em grande estilo. O evento será transmitido ao vivo do ‘Caldas Country Festival’, que acontece nesta sexta-feira, 21 de novembro, diretamente de Caldas Novas, em Goiás.

A cobertura terá início no Multishow e no Globoplay a partir das 22h45, levando toda a energia e tradição de um dos maiores eventos do segmento sertanejo para o público de casa.

Transmissão Completa e Cobertura Especial

A apresentação da transmissão ficará a cargo de Dedé Teicher, que contará com a companhia de André Piunti, Marina Fabris e a artista Thauane (representante do Centro-Oeste no projeto ‘Alerta Experimente 2025’).

Para expandir o acesso à grande festa, o Globoplay disponibilizará o conteúdo aberto até para não-assinantes.

A noite de shows promete grandes emoções, com destaque para a apresentação da dupla Maiara & Maraisa, que sobe ao palco para celebrar o sucesso do projeto Circuito Sertanejo que rodou o país ao longo de 2025.

Destaques e Especiais na TV Globo e Multishow

Quem perder a transmissão ao vivo ou quiser rever os melhores momentos terá a oportunidade de acompanhar os especiais programados:

TV Globo: No domingo, 23 de novembro , a emissora exibirá um especial com os destaques do evento, logo após o Fantástico . A apresentação será de Kenya Sade e Rafa Kalimann .

Multishow: Na semana seguinte, o canal a cabo também apresentará um especial com os melhores momentos do festival.

O Circuito Sertanejo 2025 passou por diversas cidades importantes, incluindo Londrina, Ribeirão Preto, Pedro Leopoldo, Barretos e Jaguariúna, antes de se encerrar em Caldas Novas, consolidando-se como um dos maiores projetos de música sertaneja do ano.