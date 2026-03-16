Abril: Confira as principais estreia da HBO na TV paga

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O canal de TV por assinatura HBO preparou uma seleção de grandes filmes para sua principal sessão de cinema. As novidades vão ao ar todo sábado, a partir das 22h. Qual estreia você está mais animado para assistir? Todas as produções serão disponibilizadas também ao longo do mês na HBO Max.

As novidades começam no dia 4 de abril com o longa Alien: Romulus. Um grupo de jovens colonizadores espaciais se aventuram nas profundezas de uma estação espacial abandonada. Lá, eles descobrem uma forma de vida aterrorizante, forçando-os a lutar por sua sobrevivência.

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Já no dia 11 os assinantes conferem Conclave. Com a morte do Papa, o cardeal Lawrence reúne um grupo de sacerdotes para eleger seu sucessor. Cercado por líderes do mundo todo nos corredores do Vaticano, ele descobre uma trilha de segredos profundos que podem abalar a própria fundação da Igreja.

Extermínio: O Templo dos Ossos é o destaque do dia 18 de abril. O Dr. Kelson se vê envolvido em um novo e chocante relacionamento com consequências que podem mudar o mundo como ele o conhece. Enquanto isso, o líder de uma seita Jimmy Crystal instiga medo e violência por onde passa.

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Fechando o mês, no dia 25 os assinantes conferem Covil de Ladrões 2. O xerife Big Nick O’Brien continua sua perseguição implacável a Donnie Wilson, que consegue escapar para a Europa e está planejando mais um assalto.

Confira os trailers: